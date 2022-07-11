Как быстро замариновать помидоры на зиму без стерилизации: отменный рецепт (видео)

Пожалуй, это самый быстрый способ консервирования томатов

Период "закруток" на зиму продолжается. Один из самых популярных овощей для закрывания – помидор. Если вы хотите закрыть томаты очень быстро, то просто замаринуйте их по этому рецепту безе стерилизации.

Как передает "Телеграф", о быстром способе консервации помидоров на зиму рассказывает Youtube-канал "Смачна їжа". Помидоры, заготовленные по этому рецепту, получаются слегка сладковатыми. По словам кулинара, приготовить вкусную зимнюю закуску очень просто.

Ингредиенты в расчете на три литровых банки:

2 кг помидоров

листья вишни

листья смородины

петрушка

3 гвоздики

15 черных горошков перца

3 лавровых листа

2 лука

Для маринада:

375 г сахара

1 ст. ложка соли

100-120 мл уксуса

Способ приготовления:

Отберите помидоры средней величины. Хорошо промойте их. В качестве специи подготовьте лист смородины, лист вишни, лук, петрушку, перец, гвоздику и лавровый лист. Уложите специи на дно банки. Наполните банку помидорами. Далее залейте помидоры в банке кипятком и оставьте остыть на 15 минут. Когда вода немного остыла, слейте жидкость в кастрюлю, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения и добавьте уксус. После того, как маринад закипел, залейте им банки с помидорами. Закройте банки, укутайте, например, в полотенце, и дайте остыть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что заготовить томаты на зиму можно и в сушеном виде. Рецептом вяленых помидоров, который освоит каждый, мы делились ранее.