Как быстро замариновать помидоры на зиму без стерилизации: отменный рецепт (видео)
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Пожалуй, это самый быстрый способ консервирования томатов
Период "закруток" на зиму продолжается. Один из самых популярных овощей для закрывания – помидор. Если вы хотите закрыть томаты очень быстро, то просто замаринуйте их по этому рецепту безе стерилизации.
Как передает "Телеграф", о быстром способе консервации помидоров на зиму рассказывает Youtube-канал "Смачна їжа". Помидоры, заготовленные по этому рецепту, получаются слегка сладковатыми. По словам кулинара, приготовить вкусную зимнюю закуску очень просто.
Ингредиенты в расчете на три литровых банки:
- 2 кг помидоров
- листья вишни
- листья смородины
- петрушка
- 3 гвоздики
- 15 черных горошков перца
- 3 лавровых листа
- 2 лука
Для маринада:
- 375 г сахара
- 1 ст. ложка соли
- 100-120 мл уксуса
Способ приготовления:
- Отберите помидоры средней величины. Хорошо промойте их. В качестве специи подготовьте лист смородины, лист вишни, лук, петрушку, перец, гвоздику и лавровый лист.
- Уложите специи на дно банки. Наполните банку помидорами. Далее залейте помидоры в банке кипятком и оставьте остыть на 15 минут.
- Когда вода немного остыла, слейте жидкость в кастрюлю, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения и добавьте уксус.
- После того, как маринад закипел, залейте им банки с помидорами.
- Закройте банки, укутайте, например, в полотенце, и дайте остыть.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что заготовить томаты на зиму можно и в сушеном виде. Рецептом вяленых помидоров, который освоит каждый, мы делились ранее.