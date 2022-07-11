Изумительные котлеты из кабачков, которые остаются вкусными даже на 2-3 день: суперпростой рецепт (видео)
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Кабачковые котлеты разлетятся, как семечки
Кабачок – король этого сезона, из которого можно приготовить множество блюд, в том числе кабачковые наггетсы. Еще один вариант подать кабачки – сделать из них овощные котлеты. На гарнир к "мясу" идеально подойдет кус-кус.
Как передает "Телеграф", рецептом кабачковых котлет с кус-кусом делится Youtube-канал "Кус кус". По словам кулинаров, приготовить котлеты из кабачков и гарнир из кус-куса с овощами довольно просто. Кстати, в ближневосточной кухни этот салат называется табуле.
Ингредиенты:
- 2 кабачка
- 4 яйца
- тертый пармезан — 50 г
- мука — 200 граммов
- петрушка — 1 пучок
- зеленый лук — 1 пучок
- кус-кус — 1 пачка
- 1 свежий огурец
- 1 помидор
- соль, перец
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- Кус-кус залить кипятком.
- Цуккини натереть на терке. Также натереть сыр. С кабачков хорошо отжать сок, смешать с сыром.
- Добавить нарезанный лук, яйца, немного муки и тщательно перемешать.Выложить на раскаленную сковородку и пожарить котлеты.
- Кус-кус смешать с нарезанным помидором, огурцом и зеленью по вкусу.
Ранее "Телеграф" писал, что добавить в кабачковые блины, чтобы они получились идеальными. Этот рецепт освоит даже новичок в кулинарном деле.