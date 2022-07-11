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Изумительные котлеты из кабачков, которые остаются вкусными даже на 2-3 день: суперпростой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Котлеты из кабачков очень сытные
Котлеты из кабачков очень сытные

Кабачковые котлеты разлетятся, как семечки

Кабачок – король этого сезона, из которого можно приготовить множество блюд, в том числе кабачковые наггетсы. Еще один вариант подать кабачки – сделать из них овощные котлеты. На гарнир к "мясу" идеально подойдет кус-кус.

Как передает "Телеграф", рецептом кабачковых котлет с кус-кусом делится Youtube-канал "Кус кус". По словам кулинаров, приготовить котлеты из кабачков и гарнир из кус-куса с овощами довольно просто. Кстати, в ближневосточной кухни этот салат называется табуле.

Ингредиенты:

  • 2 кабачка
  • 4 яйца
  • тертый пармезан — 50 г
  • мука — 200 граммов
  • петрушка — 1 пучок
  • зеленый лук — 1 пучок
  • кус-кус — 1 пачка
  • 1 свежий огурец
  • 1 помидор
  • соль, перец
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Кус-кус залить кипятком.
  2. Цуккини натереть на терке. Также натереть сыр. С кабачков хорошо отжать сок, смешать с сыром.
  3. Добавить нарезанный лук, яйца, немного муки и тщательно перемешать.Выложить на раскаленную сковородку и пожарить котлеты.
  4. Кус-кус смешать с нарезанным помидором, огурцом и зеленью по вкусу.

Ранее "Телеграф" писал, что добавить в кабачковые блины, чтобы они получились идеальными. Этот рецепт освоит даже новичок в кулинарном деле.

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#Рецепт #Кабачки