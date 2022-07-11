Изумительные котлеты из кабачков, которые остаются вкусными даже на 2-3 день: суперпростой рецепт (видео)

Кабачковые котлеты разлетятся, как семечки

Кабачок – король этого сезона, из которого можно приготовить множество блюд, в том числе кабачковые наггетсы. Еще один вариант подать кабачки – сделать из них овощные котлеты. На гарнир к "мясу" идеально подойдет кус-кус.

Как передает "Телеграф", рецептом кабачковых котлет с кус-кусом делится Youtube-канал "Кус кус". По словам кулинаров, приготовить котлеты из кабачков и гарнир из кус-куса с овощами довольно просто. Кстати, в ближневосточной кухни этот салат называется табуле.

Ингредиенты:

2 кабачка

4 яйца

тертый пармезан — 50 г

мука — 200 граммов

петрушка — 1 пучок

зеленый лук — 1 пучок

кус-кус — 1 пачка

1 свежий огурец

1 помидор

соль, перец

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Кус-кус залить кипятком. Цуккини натереть на терке. Также натереть сыр. С кабачков хорошо отжать сок, смешать с сыром. Добавить нарезанный лук, яйца, немного муки и тщательно перемешать.Выложить на раскаленную сковородку и пожарить котлеты. Кус-кус смешать с нарезанным помидором, огурцом и зеленью по вкусу.

Ранее "Телеграф" писал, что добавить в кабачковые блины, чтобы они получились идеальными. Этот рецепт освоит даже новичок в кулинарном деле.