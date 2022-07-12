Укр

Как сделать, чтобы оладьи не оседали после жарки и оставались пышными: легкий рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
134
Разве можно отказаться от пышных оладий? Новость обновлена 12 июля 2022, 10:49
Разве можно отказаться от пышных оладий?

Оладьи могут быть пышными даже без дрожжей

Оладьи – один из старых добрых видов выпечки, который готовила каждая. Часто для пышности в тесто добавляют дрожжи, но сделать шикарные оладьи можно и без них. А чтобы оладьи были воздушными и не "сдувались" после жарки, попробуйте приготовить тесто на основе кефира. Важно, чтобы он был теплым.

Как пишет "Телеграф", рецептом превосходных пышных оладий делится фудблогерка под ником ivanka.family в Instagram. По ее словам, выпечка, приготовленная этим способом, удивит вкусом и не осядет после жарки.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1 ст. ложка сахара (с горкой)
  • Щепотка соли
  • 250 мл теплого кефира
  • 250 г муки
  • 1 ч. ложка соды, погашенной уксусом

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйцо с солью и сахаром.
  2. Влейте теплый кефир, всыпьте муку и замешивайте тесто.
  3. После этого добавьте соду, погашенную уксусом, перемешайте.
  4. Жарить оладьи следует на медленном огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать вкуснейшие котлеты из кабачков, которые смакуют и на 2-3 день после приготовления.

А также мы делились рецептом настоящего украинского блюда – паляницы.

Теги:
#Рецепт #Оладьи