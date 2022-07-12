Как сделать, чтобы оладьи не оседали после жарки и оставались пышными: легкий рецепт (видео)

Оладьи могут быть пышными даже без дрожжей

Оладьи – один из старых добрых видов выпечки, который готовила каждая. Часто для пышности в тесто добавляют дрожжи, но сделать шикарные оладьи можно и без них. А чтобы оладьи были воздушными и не "сдувались" после жарки, попробуйте приготовить тесто на основе кефира. Важно, чтобы он был теплым.

Как пишет "Телеграф", рецептом превосходных пышных оладий делится фудблогерка под ником ivanka.family в Instagram. По ее словам, выпечка, приготовленная этим способом, удивит вкусом и не осядет после жарки.

Ингредиенты:

1 яйцо

1 ст. ложка сахара (с горкой)

Щепотка соли

250 мл теплого кефира

250 г муки

1 ч. ложка соды, погашенной уксусом

Способ приготовления:

Взбейте яйцо с солью и сахаром. Влейте теплый кефир, всыпьте муку и замешивайте тесто. После этого добавьте соду, погашенную уксусом, перемешайте. Жарить оладьи следует на медленном огне с обеих сторон до золотистой корочки.

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