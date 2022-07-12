Как сделать, чтобы оладьи не оседали после жарки и оставались пышными: легкий рецепт (видео)
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Оладьи могут быть пышными даже без дрожжей
Оладьи – один из старых добрых видов выпечки, который готовила каждая. Часто для пышности в тесто добавляют дрожжи, но сделать шикарные оладьи можно и без них. А чтобы оладьи были воздушными и не "сдувались" после жарки, попробуйте приготовить тесто на основе кефира. Важно, чтобы он был теплым.
Как пишет "Телеграф", рецептом превосходных пышных оладий делится фудблогерка под ником ivanka.family в Instagram. По ее словам, выпечка, приготовленная этим способом, удивит вкусом и не осядет после жарки.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1 ст. ложка сахара (с горкой)
- Щепотка соли
- 250 мл теплого кефира
- 250 г муки
- 1 ч. ложка соды, погашенной уксусом
Способ приготовления:
- Взбейте яйцо с солью и сахаром.
- Влейте теплый кефир, всыпьте муку и замешивайте тесто.
- После этого добавьте соду, погашенную уксусом, перемешайте.
- Жарить оладьи следует на медленном огне с обеих сторон до золотистой корочки.
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