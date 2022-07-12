Что добавить в котлеты, чтобы они получились сочными

Благодаря этому лайфхаку, вы забудете, что котлеты бывают не сочными.

По идее рецепт "стандартных" мясных котлет — один, однако каждая домохозяйка добавляет в него что-то от себя, чтобы блюдо было вкуснее. Да и если готовить по классическому рецепту, то часто котлеты получаются сухими, а все из-за того, что некоторые ингредиенты, которые мы привыкли добавлять в котлеты, совершенно для них не подходят.

Решить эту "проблему" достаточно легко, просто добавив к фаршу парочку ингредиентов, которые существенно улучшают качество блюда, пишет prostoway. Таких компонентов всего два.

Что добавить в фарш, чтобы котлеты получились сочными

Сода

Не стоит переживать, что этот продукт сделает ваши котлеты невкусными. Щепотка соды пойдет фаршу только на пользу, сделав его намного сочнее. На стандартную порцию котлет достаточно всего одной щепотки.

Масло

Сливочное масло отлично сочетается с мясными продуктами, улучшая его вкус и консистенцию. Прежде чем добавлять масло в фарш, его нужно заморозить и измельчить на терке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в фарш для котлет нужно добавлять сахар.