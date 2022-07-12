Чем заправить окрошку, чтобы она была вкусной и сытной: суперудачный рецепт (видео)
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Это холодное блюдо идеально подходит для жары
Окрошка – истинно летнее первое блюдо. Благодаря тому, что этот суп подается холодным, он отлично подходит для обеда в жаркое время. Пожалуй, главный секрет вкусной окрошки – заправка. Здесь уже дело вкуса: кто-то предпочитает квас, кто-то – пиво.
Как передает "Телеграф", рецептом окрошки делится фудблогерка Светлана Левицкая на своей странице в Instagram. По ее словам, вкуснейшая окрошка получается, если сделать заправки из молочной сыворотки и кефира.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 680 г (отварить)
- Огурец – 210 г (4 шт.)
- Редис – 480 г
- Картофель – 475 г (готовить в мундирах)
- Яйца – 10 шт. (отварить)
- Зеленый лук – 160 г
- Укроп
- Сметана – 200 г (жирностью 18%)
- Горчица – 50 г (можно больше, если любите острее)
- Заправка – 2 литра
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Лук пошинковать, размять с солью, чтобы он немного пустил сок.
- Все овощи, яичные белки и курицу нарезать кубиками, редис можно как кубиками, так и слайсами.
- Яичные желтки растереть со сметаной, горчицей, солью и перцем.
- Все заложить в кастрюлю, вымешать с пастой из желтков.
- В качестве заправки используйте молочную сыворотку, при потребности, ее можно смешать с кефиром.
Ранее "Телеграф" делился рецептом первого блюда, который идеально утолит жажду в жару. К тому же, приготовить холодник абсолютно несложно.