Чем заправить окрошку, чтобы она была вкусной и сытной: суперудачный рецепт (видео)

Это холодное блюдо идеально подходит для жары

Окрошка – истинно летнее первое блюдо. Благодаря тому, что этот суп подается холодным, он отлично подходит для обеда в жаркое время. Пожалуй, главный секрет вкусной окрошки – заправка. Здесь уже дело вкуса: кто-то предпочитает квас, кто-то – пиво.

Как передает "Телеграф", рецептом окрошки делится фудблогерка Светлана Левицкая на своей странице в Instagram. По ее словам, вкуснейшая окрошка получается, если сделать заправки из молочной сыворотки и кефира.

Ингредиенты:

Куриное филе – 680 г (отварить)

Огурец – 210 г (4 шт.)

Редис – 480 г

Картофель – 475 г (готовить в мундирах)

Яйца – 10 шт. (отварить)

Зеленый лук – 160 г

Укроп

Сметана – 200 г (жирностью 18%)

Горчица – 50 г (можно больше, если любите острее)

Заправка – 2 литра

Соль, перец

Способ приготовления:

Лук пошинковать, размять с солью, чтобы он немного пустил сок. Все овощи, яичные белки и курицу нарезать кубиками, редис можно как кубиками, так и слайсами. Яичные желтки растереть со сметаной, горчицей, солью и перцем. Все заложить в кастрюлю, вымешать с пастой из желтков. В качестве заправки используйте молочную сыворотку, при потребности, ее можно смешать с кефиром.

Ранее "Телеграф" делился рецептом первого блюда, который идеально утолит жажду в жару. К тому же, приготовить холодник абсолютно несложно.