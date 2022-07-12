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Чем заправить окрошку, чтобы она была вкусной и сытной: суперудачный рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Какое лето без окрошки
Какое лето без окрошки

Это холодное блюдо идеально подходит для жары

Окрошка – истинно летнее первое блюдо. Благодаря тому, что этот суп подается холодным, он отлично подходит для обеда в жаркое время. Пожалуй, главный секрет вкусной окрошки – заправка. Здесь уже дело вкуса: кто-то предпочитает квас, кто-то – пиво.

Как передает "Телеграф", рецептом окрошки делится фудблогерка Светлана Левицкая на своей странице в Instagram. По ее словам, вкуснейшая окрошка получается, если сделать заправки из молочной сыворотки и кефира.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 680 г (отварить)
  • Огурец – 210 г (4 шт.)
  • Редис – 480 г
  • Картофель – 475 г (готовить в мундирах)
  • Яйца – 10 шт. (отварить)
  • Зеленый лук – 160 г
  • Укроп
  • Сметана – 200 г (жирностью 18%)
  • Горчица – 50 г (можно больше, если любите острее)
  • Заправка – 2 литра
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Лук пошинковать, размять с солью, чтобы он немного пустил сок.
  2. Все овощи, яичные белки и курицу нарезать кубиками, редис можно как кубиками, так и слайсами.
  3. Яичные желтки растереть со сметаной, горчицей, солью и перцем.
  4. Все заложить в кастрюлю, вымешать с пастой из желтков.
  5. В качестве заправки используйте молочную сыворотку, при потребности, ее можно смешать с кефиром.

Ранее "Телеграф" делился рецептом первого блюда, который идеально утолит жажду в жару. К тому же, приготовить холодник абсолютно несложно.

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#Рецепт #Окрошка