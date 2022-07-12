С удовольствием съедите зимой: рецепт самого вкусного острого овощного салата

Предлагаем простой, но в то же время очень вкусный салат из моркови и болгарского перца на зиму

Зимой нет ничего лучше, чем открыть под горячий обед баночку острого салата с овощами.

Блюдо готовится довольно просто, а с овощей нам понадобятся только морковь, чеснок и болгарский перец. Рецептом салата поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как приготовить острый овощной салат на зиму

Ингредиенты:

2 кг моркови натереть на крупной терке

100 г чеснока (натереть на мелкой терке)

300 г болгарского перца (нарезать тонкой соломкой)

150 г сахарного песка

100 мл уксуса 9 %

400 г томатной пасты

250 мл растительного масла

черный молотый перец 0,5 ч.л.

2 ст.л. соли

Приготовление:

Хорошо перемешиваем, тушим после закипания, помешивая, 40 мин. Закатываем в стерильные банки, укутываем до полного остывания.

Ранее "Телеграф" писал, как законсервировать овощной салат на зиму, что банки не взрывались.