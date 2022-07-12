С удовольствием съедите зимой: рецепт самого вкусного острого овощного салата
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Предлагаем простой, но в то же время очень вкусный салат из моркови и болгарского перца на зиму
Зимой нет ничего лучше, чем открыть под горячий обед баночку острого салата с овощами.
Блюдо готовится довольно просто, а с овощей нам понадобятся только морковь, чеснок и болгарский перец. Рецептом салата поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.
Как приготовить острый овощной салат на зиму
Ингредиенты:
- 2 кг моркови натереть на крупной терке
- 100 г чеснока (натереть на мелкой терке)
- 300 г болгарского перца (нарезать тонкой соломкой)
- 150 г сахарного песка
- 100 мл уксуса 9 %
- 400 г томатной пасты
- 250 мл растительного масла
- черный молотый перец 0,5 ч.л.
- 2 ст.л. соли
Приготовление:
- Хорошо перемешиваем, тушим после закипания, помешивая, 40 мин.
- Закатываем в стерильные банки, укутываем до полного остывания.
Ранее "Телеграф" писал, как законсервировать овощной салат на зиму, что банки не взрывались.