Укр

С удовольствием съедите зимой: рецепт самого вкусного острого овощного салата

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
453
Как приготовить острый овощной салат
Как приготовить острый овощной салат

Предлагаем простой, но в то же время очень вкусный салат из моркови и болгарского перца на зиму

Зимой нет ничего лучше, чем открыть под горячий обед баночку острого салата с овощами.

Блюдо готовится довольно просто, а с овощей нам понадобятся только морковь, чеснок и болгарский перец. Рецептом салата поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как приготовить острый овощной салат на зиму

Ингредиенты:

  • 2 кг моркови натереть на крупной терке
  • 100 г чеснока (натереть на мелкой терке)
  • 300 г болгарского перца (нарезать тонкой соломкой)
  • 150 г сахарного песка
  • 100 мл уксуса 9 %
  • 400 г томатной пасты
  • 250 мл растительного масла
  • черный молотый перец 0,5 ч.л.
  • 2 ст.л. соли

Приготовление:

  1. Хорошо перемешиваем, тушим после закипания, помешивая, 40 мин.
  2. Закатываем в стерильные банки, укутываем до полного остывания.

Ранее "Телеграф" писал, как законсервировать овощной салат на зиму, что банки не взрывались.

Теги:
#Рецепты #Салаты #Консервация