Укр

Необычный способ приготовить кабачки: такой вкуснятины вы еще не ели (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
335
Да-да, на основе кабачков можно приготовить вкуснейшую пицуу
Да-да, на основе кабачков можно приготовить вкуснейшую пицуу

Кабачковая пицца станет вашим самым любимым блюдом

Кабачок – топовый овощ летнего сезоне, ведь из него получается очень много вкусных блюд: пышные кабачковые котлеты или блины из кабачкового теста, и даже кабачковые наггетсы. Еще один необычный способ приготовить этот овощ – сделать на его основе пиццу.

Как пишет "Телеграф", рецептом кабачковой пиццы поделилась фудблогерка Светлана Левицкая на своей странице в Instagram. По ее словам, такая необычная пицца получается невероятно вкусной. К тому же, вы можете регулировать состав начинки по своему вкусу.

Ингредиенты:

  • кабачок – примерно 600 г
  • мука – 90 г
  • яйца – 2 шт.
  • соль, перец

Для начинки:

  • томатный соус – 1 ст. ложка с горкой (подойдет также кетчуп или паста, разведенная с водой)
  • грибы – 100 г
  • помидор – 100 г
  • красный лук – 25 г
  • перец – 50-60 г
  • сыр по типу моцареллы – 100 г
  • растительное масло — 10 г
  • орегано

Способ приготовления:

  1. Кабачок натереть, максимально отжать влагу, используя марлю или полотенце.
  2. К сухой массе кабачка добавить яйца, муку, соль, перец, тщательно замесить и выложить на пергамент, присыпанный мукой.
  3. Запекать 20 минут при 200 градусах до подрумянивания бортиков. В идеале — использовать режим с обдувом.
  4. Все овощи нарезать тонкими слайсами. Сыр натереть.
  5. Грибы обжарить с двух сторон, присыпать их орегано.
  6. Основание пиццы смазать соусом, посыпать половиной сыра, выложить овощи, сверху посыпать второй половиной сыра.
  7. Запекать 7-10 минут при 200 градусах.
  8. При подаче посыпать зеленью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из кабачков можно приготовить овощную пасту. Кабачковые спагетти получаются очень вкусными и полезными.

Теги:
#Рецепт #Кабачки