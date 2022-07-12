Необычный способ приготовить кабачки: такой вкуснятины вы еще не ели (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 335
Кабачковая пицца станет вашим самым любимым блюдом
Кабачок – топовый овощ летнего сезоне, ведь из него получается очень много вкусных блюд: пышные кабачковые котлеты или блины из кабачкового теста, и даже кабачковые наггетсы. Еще один необычный способ приготовить этот овощ – сделать на его основе пиццу.
Как пишет "Телеграф", рецептом кабачковой пиццы поделилась фудблогерка Светлана Левицкая на своей странице в Instagram. По ее словам, такая необычная пицца получается невероятно вкусной. К тому же, вы можете регулировать состав начинки по своему вкусу.
Ингредиенты:
- кабачок – примерно 600 г
- мука – 90 г
- яйца – 2 шт.
- соль, перец
Для начинки:
- томатный соус – 1 ст. ложка с горкой (подойдет также кетчуп или паста, разведенная с водой)
- грибы – 100 г
- помидор – 100 г
- красный лук – 25 г
- перец – 50-60 г
- сыр по типу моцареллы – 100 г
- растительное масло — 10 г
- орегано
Способ приготовления:
- Кабачок натереть, максимально отжать влагу, используя марлю или полотенце.
- К сухой массе кабачка добавить яйца, муку, соль, перец, тщательно замесить и выложить на пергамент, присыпанный мукой.
- Запекать 20 минут при 200 градусах до подрумянивания бортиков. В идеале — использовать режим с обдувом.
- Все овощи нарезать тонкими слайсами. Сыр натереть.
- Грибы обжарить с двух сторон, присыпать их орегано.
- Основание пиццы смазать соусом, посыпать половиной сыра, выложить овощи, сверху посыпать второй половиной сыра.
- Запекать 7-10 минут при 200 градусах.
- При подаче посыпать зеленью.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что из кабачков можно приготовить овощную пасту. Кабачковые спагетти получаются очень вкусными и полезными.