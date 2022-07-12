Необычный способ приготовить кабачки: такой вкуснятины вы еще не ели (видео)

Кабачковая пицца станет вашим самым любимым блюдом

Кабачок – топовый овощ летнего сезоне, ведь из него получается очень много вкусных блюд: пышные кабачковые котлеты или блины из кабачкового теста, и даже кабачковые наггетсы. Еще один необычный способ приготовить этот овощ – сделать на его основе пиццу.

Как пишет "Телеграф", рецептом кабачковой пиццы поделилась фудблогерка Светлана Левицкая на своей странице в Instagram. По ее словам, такая необычная пицца получается невероятно вкусной. К тому же, вы можете регулировать состав начинки по своему вкусу.

Ингредиенты:

кабачок – примерно 600 г

мука – 90 г

яйца – 2 шт.

соль, перец

Для начинки:

томатный соус – 1 ст. ложка с горкой (подойдет также кетчуп или паста, разведенная с водой)

грибы – 100 г

помидор – 100 г

красный лук – 25 г

перец – 50-60 г

сыр по типу моцареллы – 100 г

растительное масло — 10 г

орегано

Способ приготовления:

Кабачок натереть, максимально отжать влагу, используя марлю или полотенце. К сухой массе кабачка добавить яйца, муку, соль, перец, тщательно замесить и выложить на пергамент, присыпанный мукой. Запекать 20 минут при 200 градусах до подрумянивания бортиков. В идеале — использовать режим с обдувом. Все овощи нарезать тонкими слайсами. Сыр натереть. Грибы обжарить с двух сторон, присыпать их орегано. Основание пиццы смазать соусом, посыпать половиной сыра, выложить овощи, сверху посыпать второй половиной сыра. Запекать 7-10 минут при 200 градусах. При подаче посыпать зеленью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из кабачков можно приготовить овощную пасту. Кабачковые спагетти получаются очень вкусными и полезными.