Как приготовить мясо, чтобы оно было мягким и нежным: секреты опытных домохозяек

Способ подходит для разных видом мяса.

Часто так случается, что после разморозки, об экспресс-варианте которой мы уже писали ранее, мясо остается очень твердым и жестким, из-за чего приготовить из него вкусное блюдо становится проблематичнее. Однако опытные домохозяйки знают, как решить и эту проблему.

Если после размораживания, вы столкнулись с такой проблемой, то вам необходимо замочить мясо в "волшебной" жидкости, которая и размягчит сырье, пишет belnovosti. Отметим, что с проблем доступом к такой жидкости никаких нет.

В чем замочить жесткое мясо, чтобы сделать его мягким

Весь секрет заключается в рассоле. Эта жидкость может размягчить даже самое жесткое мясо. Отметим, что лучше всего использовать капустный рассол. Все, что нужно сделать, это оставить мясо немного "полежать" в таком соленом растворе.

После этого из мяса можно смело готовить. А блюдо, будь оно жареным или вареным, будет отличаться прекрасной консистенцией и будет хорошо жеваться.

Ранее "Телеграф" писал, как еще можно быстро разморозить мясо с помощью уксуса. Уксус поможет сделать переход воды из твердого состояния в жидкое намного быстрее, и никак не повлияет на вкус мяса.