Как приготовить хрустящую картошку фри вкуснее, чем в McDonalds: простой рецепт (видео)

Картошку фри, приготовленную по этому рецепту, можно замораживать

Картошка фри, возможно, не самый полезный вариант употребления этого овоща, но один из наиболее вкусных и любимых. Многие часто заказывают ее в кафе и ресторанах, но, оказывается, приготовить хрустящую и ароматную картошку фри можно и дома.

Как передает "Телеграф", простым способом приготовления картошки фри в домашних условиях поделилась фудблогерка Анастасия Редько в Instagram. По ее словам, приготовленный по этому рецепту картофель получается таким же, как в популярной фастфуд-сети, а то и вкуснее.

Ингредиенты:

картофель — 0,5 кг

растительное масло для жарки — 1 л

соль — 1 ст. ложка

сахар — 2 ст. ложка

вода

растительное масло — 1 ст. ложка

Способ приготовления:

Нарезать картофель на полоски. Смешать соль, сахар, добавить воду, масло, и активно перемешать, чтобы соль и сахар растворились. Добавить нарезанный картофель и дать постоять 15 минут. Выложить картофель на дощечку и поставим в морозильную камеру на 1 час. Масло нагреть в глубокой емкости. Забросить картофель. Обжаривать до золотистого цвета.

Кулинар добавила, что такой вариант приготовления прекрасно подойдет для заморозки и хранения картофеля фри в морозилке. При этом, она не будет чернеть. Так что вы с легкостью и в удобное время сможете достать фри и быстро пожарить.

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