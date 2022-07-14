Как приготовить домашний майонез, чтобы он не был жидким (видео)

Сделать майонез дома можно всего за пару минут

Нет лучшей заправки для салата или иных блюд, чем домашний соус. Популярный майонез тоже легко приготовить в домашних условиях. При этом вы получите натуральный продукт, ведь будете использовать только проверенные компоненты. А чтобы он не получался жидким, важно следовать рецепту и правильно выбрать ингредиенты.

О том, почему майонез может получиться жидким, пишет кулинарный блог Bene Gusto. По мнению кулинаров, есть по меньшей мере две причины, из-за чего соус может не загустеть.

Почему домашний майонез получается жидким:

Из-за того, что вы не накрыли желток ножкой блендера. Так не побразуется эмульсия, с которой смешивается масло и впоследствии густеет. Или же вы слишком быстро подняли блендер, поэтому масло не успело взбиться.

Важно отметить, что температура продуктов на конечный результат, как правило, не влияет, а вот эти два правила очень важно соблюсти.

Как легко и быстро приготовить домашний майонез

Лучше всего воспользоваться погружным блендером и выбрать максимальную скорость.

Ингредиенты:

1 яйцо

200-250 мл рафинированного растительного масла

1 ст. ложка лимонного сока

1 ч. ложка горчицы

1 ч. ложка сахара

1/2 ч. ложки соли

щепотка перца

Способ приготовления:

Накройте желток ножкой блендера и держите в таком положении, пока появится белая густая эмульсия. Потихоньку приподымите блендер, пока все масло взобьется в густую массу.

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