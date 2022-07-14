Как приготовить домашний майонез, чтобы он не был жидким (видео)
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Сделать майонез дома можно всего за пару минут
Нет лучшей заправки для салата или иных блюд, чем домашний соус. Популярный майонез тоже легко приготовить в домашних условиях. При этом вы получите натуральный продукт, ведь будете использовать только проверенные компоненты. А чтобы он не получался жидким, важно следовать рецепту и правильно выбрать ингредиенты.
О том, почему майонез может получиться жидким, пишет кулинарный блог Bene Gusto. По мнению кулинаров, есть по меньшей мере две причины, из-за чего соус может не загустеть.
Почему домашний майонез получается жидким:
- Из-за того, что вы не накрыли желток ножкой блендера. Так не побразуется эмульсия, с которой смешивается масло и впоследствии густеет.
- Или же вы слишком быстро подняли блендер, поэтому масло не успело взбиться.
Важно отметить, что температура продуктов на конечный результат, как правило, не влияет, а вот эти два правила очень важно соблюсти.
Как легко и быстро приготовить домашний майонез
Лучше всего воспользоваться погружным блендером и выбрать максимальную скорость.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 200-250 мл рафинированного растительного масла
- 1 ст. ложка лимонного сока
- 1 ч. ложка горчицы
- 1 ч. ложка сахара
- 1/2 ч. ложки соли
- щепотка перца
Способ приготовления:
- Накройте желток ножкой блендера и держите в таком положении, пока появится белая густая эмульсия.
- Потихоньку приподымите блендер, пока все масло взобьется в густую массу.
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