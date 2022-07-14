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Как приготовить домашний майонез, чтобы он не был жидким (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Домашний майонез намного полезнее магазинного Новость обновлена 14 июля 2022, 13:38
Домашний майонез намного полезнее магазинного

Сделать майонез дома можно всего за пару минут

Нет лучшей заправки для салата или иных блюд, чем домашний соус. Популярный майонез тоже легко приготовить в домашних условиях. При этом вы получите натуральный продукт, ведь будете использовать только проверенные компоненты. А чтобы он не получался жидким, важно следовать рецепту и правильно выбрать ингредиенты.

О том, почему майонез может получиться жидким, пишет кулинарный блог Bene Gusto. По мнению кулинаров, есть по меньшей мере две причины, из-за чего соус может не загустеть.

Почему домашний майонез получается жидким:

  1. Из-за того, что вы не накрыли желток ножкой блендера. Так не побразуется эмульсия, с которой смешивается масло и впоследствии густеет.
  2. Или же вы слишком быстро подняли блендер, поэтому масло не успело взбиться.

Важно отметить, что температура продуктов на конечный результат, как правило, не влияет, а вот эти два правила очень важно соблюсти.

Как легко и быстро приготовить домашний майонез

Лучше всего воспользоваться погружным блендером и выбрать максимальную скорость.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 200-250 мл рафинированного растительного масла
  • 1 ст. ложка лимонного сока
  • 1 ч. ложка горчицы
  • 1 ч. ложка сахара
  • 1/2 ч. ложки соли
  • щепотка перца

Способ приготовления:

  1. Накройте желток ножкой блендера и держите в таком положении, пока появится белая густая эмульсия.
  2. Потихоньку приподымите блендер, пока все масло взобьется в густую массу.

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#Рецепт #Майонез