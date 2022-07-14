Не спешите выбрасывать чесночные стрелки: как сделать из них полезную "закрутку" на зиму

Стрелки от чеснока можно использовать для приготовления вкусного блюда

Нераскрывшиеся бутоны цветков чеснока – так называемые чесночные стрелки – принято срезать, что луковицы лучше росли. Многие огородники их просто выбрасывают. Мало кто знает, что из чесночных стрелок можно сделать вкусную пасту на зиму, к тому же, они содержат витамины и минералы.

Необычным рецептом "закрутки" на зиму из чесночных стрелок поделилась блогерка Елена Тимкив в Instagram. По ее словам, эта паста — источник витаминов, хорошее дополнение к разным блюдам и даже самостоятельная закуска. Чесночные стрелки менее острые, чем чеснок, и имеют более слабый запах.

Как приготовить закуску из чесночных стрелок на зиму

Помойте стрелки, выложите на полотенце, чтобы высохли. Ножницами отрежьте бутон цветка, и оставьте увядать на 2-3 дня.

Затем пропустите стрелки через мясорубку, сложите в чистые сухие банки, заполняя массой половину или 2/3 емкости. Залейте растительным маслом и просто закройте крышкой. По желанию пасту можно присолить.

Хранить можно как в холодильнике, так и просто в кладовке или в амбаре.

Такой необычный соус из чесночных стрелок подойдет ко множеству блюд. Добавляйте эту пасту к мясу, жареному картофелю, различным тушеным овощным блюдам и рагу. Или же просто полейте заправкой вареники или пельмени.

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