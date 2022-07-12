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Съедите до последней банки: как закрыть на зиму кабачки, чтобы они были пряными (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Маринованные кабачки в специях – изумительная закуска
Маринованные кабачки в специях – изумительная закуска

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Сезон кабачков в самом разгаре, поэтому нужно успеть заготовить этот овощ на зиму. К примеру, их легко и быстро замариновать со специями. Благодаря пряной заправке из перца, чеснока и хрена кабачки получаются хрустящие и ароматные. Пикантность можно корректировать, добавляя меньше острого перца.

Как передает "Телеграф", рецептом кабачков в пряной заправке на зиму поделилась фудблогерка Лилия Цвит на своем Youtube-канале. По ее словам, кабачки, заготовленные таким способом, съедаются до последней банки.

Ингредиенты на 6 банок объемом по 0,5 л:

  • кабачки – 2 кг

Заправка:

  • болгарский перец – 3 шт.
  • острый перец – 0,5 шт.
  • чеснок – 1 гол.
  • корень хрена – 1 шт.
  • душистый перец – 1 ч.ложка
  • лавровый лист – 4 шт.
  • кориандр в зернах – 1 ч. ложка

Маринад:

  • вода – 2 л
  • соль – 2 ст. ложки
  • уксус – 200 мл
  • сахар -200 г

Способ приготовления:

  1. Измельчить болгарский и острый перец, корень хрена, головку чеснока, лавровый лист, душистый перец и кориандр в зернах с помощью блендера или мясорубки до формирования кашицы.
  2. Разложить смесь по банкам, в каждую — по одной столовой ложке.
  3. Порезать кружочками кабачки по 0,5 см толщиной. Заложить кабачки в банку как можно плотнее.
  4. Для маринада соединить воду, уксус, сахар и соль. Довести до кипения, чтобы соль и сахар растворились.
  5. Залить горячим маринадом кабачки.
  6. Прикрыть чистыми крышками и простерилизовать в течение 10 минут.
  7. Стерилизованные кабачки герметично закрыть крышками. Перевернуть и оставить охлаждаться до комнатной температуры.

Ранее "Телеграф" делился быстрым рецептом маринования помидоров без стерилизации.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Консервация