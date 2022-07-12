Съедите до последней банки: как закрыть на зиму кабачки, чтобы они были пряными (видео)
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Сезон кабачков в самом разгаре, поэтому нужно успеть заготовить этот овощ на зиму. К примеру, их легко и быстро замариновать со специями. Благодаря пряной заправке из перца, чеснока и хрена кабачки получаются хрустящие и ароматные. Пикантность можно корректировать, добавляя меньше острого перца.
Как передает "Телеграф", рецептом кабачков в пряной заправке на зиму поделилась фудблогерка Лилия Цвит на своем Youtube-канале. По ее словам, кабачки, заготовленные таким способом, съедаются до последней банки.
Ингредиенты на 6 банок объемом по 0,5 л:
- кабачки – 2 кг
Заправка:
- болгарский перец – 3 шт.
- острый перец – 0,5 шт.
- чеснок – 1 гол.
- корень хрена – 1 шт.
- душистый перец – 1 ч.ложка
- лавровый лист – 4 шт.
- кориандр в зернах – 1 ч. ложка
Маринад:
- вода – 2 л
- соль – 2 ст. ложки
- уксус – 200 мл
- сахар -200 г
Способ приготовления:
- Измельчить болгарский и острый перец, корень хрена, головку чеснока, лавровый лист, душистый перец и кориандр в зернах с помощью блендера или мясорубки до формирования кашицы.
- Разложить смесь по банкам, в каждую — по одной столовой ложке.
- Порезать кружочками кабачки по 0,5 см толщиной. Заложить кабачки в банку как можно плотнее.
- Для маринада соединить воду, уксус, сахар и соль. Довести до кипения, чтобы соль и сахар растворились.
- Залить горячим маринадом кабачки.
- Прикрыть чистыми крышками и простерилизовать в течение 10 минут.
- Стерилизованные кабачки герметично закрыть крышками. Перевернуть и оставить охлаждаться до комнатной температуры.
Ранее "Телеграф" делился быстрым рецептом маринования помидоров без стерилизации.