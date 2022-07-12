Съедите до последней банки: как закрыть на зиму кабачки, чтобы они были пряными (видео)

Вам точно понравится этот оригинальный рецепт "закрутки" с кабачком

Сезон кабачков в самом разгаре, поэтому нужно успеть заготовить этот овощ на зиму. К примеру, их легко и быстро замариновать со специями. Благодаря пряной заправке из перца, чеснока и хрена кабачки получаются хрустящие и ароматные. Пикантность можно корректировать, добавляя меньше острого перца.

Как передает "Телеграф", рецептом кабачков в пряной заправке на зиму поделилась фудблогерка Лилия Цвит на своем Youtube-канале. По ее словам, кабачки, заготовленные таким способом, съедаются до последней банки.

Ингредиенты на 6 банок объемом по 0,5 л:

кабачки – 2 кг

Заправка:

болгарский перец – 3 шт.

острый перец – 0,5 шт.

чеснок – 1 гол.

корень хрена – 1 шт.

душистый перец – 1 ч.ложка

лавровый лист – 4 шт.

кориандр в зернах – 1 ч. ложка

Маринад:

вода – 2 л

соль – 2 ст. ложки

уксус – 200 мл

сахар -200 г

Способ приготовления:

Измельчить болгарский и острый перец, корень хрена, головку чеснока, лавровый лист, душистый перец и кориандр в зернах с помощью блендера или мясорубки до формирования кашицы. Разложить смесь по банкам, в каждую — по одной столовой ложке. Порезать кружочками кабачки по 0,5 см толщиной. Заложить кабачки в банку как можно плотнее. Для маринада соединить воду, уксус, сахар и соль. Довести до кипения, чтобы соль и сахар растворились. Залить горячим маринадом кабачки. Прикрыть чистыми крышками и простерилизовать в течение 10 минут. Стерилизованные кабачки герметично закрыть крышками. Перевернуть и оставить охлаждаться до комнатной температуры.

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