"С одной капусты – гора оладий": Глинская поделилась рецептом вкусного блюда (видео)
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Такие оладьи готовятся из простых и доступных ингредиентов
Ищете, что именно приготовить из капусты? Рекомендуем рецепт вкусных соленых оладий. Ранее мы писали, как приготовить оладьи, чтобы они получились пышными.
Этим блюдом можно легко и быстро накормить всю семью. Рецептом капустных оладий поделилась украинский кулинар Лиза Глинская.
Как приготовить капустные оладьи
Ингредиенты:
- 700 г молодой капусты
- 250 мл (1 ст) кефира
- 100 г (2 шт) яиц
- сіль (за смаком)
- 1/2 ч.л. соды
- 200 г (1 ст) муки
- зелень
- подсолнечное масло
Приготовление:
- Нарезаем капусту мелкими кусочками.
- Тесто: мука, соль и сода — смешиваем. Добавляем кефир, яйца, зелень. Перемешиваем до однородной консистенции.
- Смешиваем тесто с капустой.
- Разогреваем сковороду, добавляем масло и жарим оладушки.
- Выкладываем на бумажные салфетки. Готово, приятного аппетита!
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