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"С одной капусты – гора оладий": Глинская поделилась рецептом вкусного блюда (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Капустные оладьи - простой рецепт Новость обновлена 14 июля 2022, 17:27
Капустные оладьи - простой рецепт

Такие оладьи готовятся из простых и доступных ингредиентов

Ищете, что именно приготовить из капусты? Рекомендуем рецепт вкусных соленых оладий. Ранее мы писали, как приготовить оладьи, чтобы они получились пышными.

Этим блюдом можно легко и быстро накормить всю семью. Рецептом капустных оладий поделилась украинский кулинар Лиза Глинская.

Как приготовить капустные оладьи

Ингредиенты:

  • 700 г молодой капусты
  • 250 мл (1 ст) кефира
  • 100 г (2 шт) яиц
  • сіль (за смаком)
  • 1/2 ч.л. соды
  • 200 г (1 ст) муки
  • зелень
  • подсолнечное масло

Приготовление:

  1. Нарезаем капусту мелкими кусочками.
  2. Тесто: мука, соль и сода — смешиваем. Добавляем кефир, яйца, зелень. Перемешиваем до однородной консистенции.
  3. Смешиваем тесто с капустой.
  4. Разогреваем сковороду, добавляем масло и жарим оладушки.
  5. Выкладываем на бумажные салфетки. Готово, приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать вкуснейшие котлеты из кабачков, которые смакуют и на 2-3 день после приготовления.

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#Рецепты #Капуста #Оладьи