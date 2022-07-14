"С одной капусты – гора оладий": Глинская поделилась рецептом вкусного блюда (видео)

Такие оладьи готовятся из простых и доступных ингредиентов

Ищете, что именно приготовить из капусты? Рекомендуем рецепт вкусных соленых оладий. Ранее мы писали, как приготовить оладьи, чтобы они получились пышными.

Этим блюдом можно легко и быстро накормить всю семью. Рецептом капустных оладий поделилась украинский кулинар Лиза Глинская.

Как приготовить капустные оладьи

Ингредиенты:

700 г молодой капусты

250 мл (1 ст) кефира

100 г (2 шт) яиц

сіль (за смаком)

1/2 ч.л. соды

200 г (1 ст) муки

зелень

подсолнечное масло

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Приготовление:

Нарезаем капусту мелкими кусочками. Тесто: мука, соль и сода — смешиваем. Добавляем кефир, яйца, зелень. Перемешиваем до однородной консистенции. Смешиваем тесто с капустой. Разогреваем сковороду, добавляем масло и жарим оладушки. Выкладываем на бумажные салфетки. Готово, приятного аппетита!

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