Картофельные блины с мясной начинкой, которые готовятся удивительно легко: рецепт традиционного литовского блюда

Такие блины в Литве известны под названием "жемайчю блинай"

Вкусные блины получаются не только из теста, но и картофеля! Вкусные картофельные блины с мясной начинкой предлагает нам литовская кухня, которая очень богата разными вкусными блюдами.

Традиционным рецептом этой балтийской страны поделились на сайте vazhnoznat. На родине оно известно под названием "жемайчю блинай". Готовится оно просто и из привычных нам ингредиентов, которые найдутся на каждой украинской кухне.

Как приготовить жемайчю блинай

Ингредиенты:

14 шт. среднего картофеля

350 г фарша

1 луковица

2 ст. л. муки

2 ст. л. крахмала

растительное масло

2 яйца

зелень

соль и перец

Приготовление:

Варим помытый картофель, не снимая кожуры. Лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем на сковороде с добавлением растительного масла. Когда лук станет золотистого цвета, отправляем на сковороду фарш. Обжариваем до готовности мяса. Его солим и перчим. В конце добавляем зелень. Отварной картофель очищаем от кожуры, потом мнем или пропускаем через мясорубку. Вбиваем в эту смесь два яйца, добавляем муку и крахмал. Хорошо перемешиваем. Готовим лепешки. Берем немного картофельной массы и, перекладывая из одной руки в другую, формируем плоскую котлету. В центр кладем фарш и заворачиваем. Присыпаем мукой и кладем на тарелку. То же самое проделываем с другими лепешками. Обжариваем жемайчю блинай на сковороде с растительным маслом до румяной корочки. Подаем со сметаной. Приятного аппетита!

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