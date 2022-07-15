Как вкусно запечь молодой картофель, чтобы получилась хрустящая корочка: рецепт, от которого без ума все

Печеный молодой картофель со специями вкусен и сам по себе

Это едва ли не самый главный продукт каждого лета. Молодой картофель можно подавать как в вареном виде, так и в печенном.

Но особый вид удовольствия приносит именно хрустящая корочка картофеля, приготовленного в духовке. Как пишет shubа, это блюдо со специями вкусно само по себе. Из специй больше всего подходят тмин, укроп, базилик, чеснок, паприка, прованские травы, но их можно также миксовать.

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке

Ингредиенты:

Картофель молодой — 1 кг

Чеснок, зубчики — 3 шт.

Масло подсолнечное — 45 г

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Зелень — по вкусу

Специи — по вкусу

Приготовление:

Картофель тщательно вымойте под проточной водой с помощью щеточки (можно не чистить). Чеснок очистите и пропустите через пресс в пиалу, добавьте подсолнечное масло, соль, перец и специи. Массу перемешайте. Молодой картофель выложите на противень, смажьте его заправкой, хорошо перемешайте и разложите одним равномерным слоем по всей поверхности. Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса. В процессе запекания можно перевернуть картофель, чтобы он подрумянился со всех сторон. Зелень промойте и нарежьте. Картофель выложите на тарелку и посыпьте зеленью. Приятного аппетита!

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