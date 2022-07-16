Всего один ингредиент превратит окрошку в кулинарный шедевр: что нужно добавить

Это особый суп, который пользуется большой популярностью в жаркую пору года.

Окрошка — это без преувеличения, королева летнего стола. Более того, это холодное блюдо очень просто и быстро готовится, а съедается оно еще быстрее. Отметим, что секрет вкусной окрошки кроется в заправке, о которой мы писали ранее. Однако ингредиенты, которые добавляют в блюдо, также играют большую роль.

Так как окрошка с колбасой — это самый распространенный рецепт, и многие домохозяйки используют в качестве белка всегда вареную колбасу. Однако заменив этот ингредиент, окрошку можно сделать намного вкуснее, пишет prostoway.

Что добавить в окрошку, чтобы она была вкуснее

Альтернативный ингредиент, который намного улучшит вкус окрошки, даже несмотря на всю свою простоту, — это копченая или полукопченая колбаса. За счет этого компонента блюдо получится гораздо ароматнее и вкуснее. Копченый вкус придаст блюду изюминку, которую положительно оценят все ваши домочадцы.

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Также полукопченую колбасу можно соединить с отварной куриной грудинкой или той же вареной колбасой в таких пропорциях, как вам нравится.

Ранее "Телеграф" делился рецептом первого блюда, который идеально утолит жажду в жару. К тому же, приготовить холодник абсолютно несложно.