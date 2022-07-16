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Отличный вариант на лето: рецепт освежающего клубничного мохито (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Освежающий, яркий и невероятно вкусный коктейль
Освежающий, яркий и невероятно вкусный коктейль

Напиток можно приготовить как на обычной воде, так и на минеральной.

Мохито — это один из самых распространенных и самых любимых летних напитков, который отлично освежает в жаркую погоду. Отметим, что этот коктейль также можно закрыть и на зиму. Также чтобы немного разнообразить мохито, к нему можно добавить немного клубники.

Рецептом клубничного мохито поделилась кулинарный блогер Елена, которая ведет свой мини-блог в Инстаграм под ником recept_elena. При желании можно добавить немного алкоголя.

Клубничный мохито: рецепт

Ингредиенты:

  • Клубника 250 гр.,
  • Свежая мята — 1пучок,
  • Лимон или лайм — 0,5 шт.,
  • Спрайт — 1,5 литра., (или минералка)
  • Клубничный сироп — 3-4 ст.л (по желанию)
  • Лед — по желанию

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты, слегка растолките и отправьте в холодильник. Спустя некоторое время, можете наслаждаться охлаждающим напитком.

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