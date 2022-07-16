Отличный вариант на лето: рецепт освежающего клубничного мохито (видео)

Напиток можно приготовить как на обычной воде, так и на минеральной.

Мохито — это один из самых распространенных и самых любимых летних напитков, который отлично освежает в жаркую погоду. Отметим, что этот коктейль также можно закрыть и на зиму. Также чтобы немного разнообразить мохито, к нему можно добавить немного клубники.

Рецептом клубничного мохито поделилась кулинарный блогер Елена, которая ведет свой мини-блог в Инстаграм под ником recept_elena. При желании можно добавить немного алкоголя.

Клубничный мохито: рецепт

Ингредиенты:

Клубника 250 гр.,

Свежая мята — 1пучок,

Лимон или лайм — 0,5 шт.,

Спрайт — 1,5 литра., (или минералка)

Клубничный сироп — 3-4 ст.л (по желанию)

Лед — по желанию

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты, слегка растолките и отправьте в холодильник. Спустя некоторое время, можете наслаждаться охлаждающим напитком.

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