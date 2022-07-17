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Как приготовить оладьи, чтобы они были пышными и имели хрустящую корочку: простой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Нежные оладьи – хорошая идея для завтрака Новость обновлена 17 июля 2022, 11:39
Нежные оладьи – хорошая идея для завтрака

Такие оладьи не оседают после жарки

Оладьи, казалось бы, готовятся довольно просто. Но чтобы выпечка получилась пышной и воздушной, важно учесть несколько нюансов. Если вы хотите, чтобы оладьи не оседали после жарки, следуйте одному главному правилу: соблюдайте пропорции.

Рецептом пышных оладий поделилась фудблогерка под ником yummy_pp_lera в Instagram. По ее словам, оладьи, сделанные таким способом, получаются невероятно пышными, нежными и с хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 2 ст. ложки сахара
  • щепотка соли
  • 250 мл густого кефира (от 2,5% жирности)
  • 240 г муки
  • 1 ч. ложка соды ⠀
  • 2-3 ст. ложки растительного масла для жарки ⠀

Способ приготовления:

  1. Яйцо (достать заранее, оно должно быть комнатной температуры) смешивать с сахаром и солью. Сильно не взбивать, просто размешать, чтобы сахар и соль растворились.
  2. Кефир подогреть в микроволновке, но не кипятить. В яичную смесь, постоянно помешивая, влить тёплый кефир.
  3. Теперь небольшими порциями, по 2 ст. ложки с горкой, просеять муку. Венчиком, в одном направлении, замесить густое тесто.
  4. Соду погасить уксусом и быстро вмешать в тесто. Это сделает его более легким и однородной консистенции. Оставить тесто на 10-15 минут и больше его не перемешивать.
  5. Разогреть сковороду с маслом. Аккуратно с краю набирать столовой ложкой тесто и помогая чайной выложить на сковороду.
  6. Жарить с двух сторон на небольшом огне до золотистого цвета.

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