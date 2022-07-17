Как приготовить оладьи, чтобы они были пышными и имели хрустящую корочку: простой рецепт (видео)

Такие оладьи не оседают после жарки

Оладьи, казалось бы, готовятся довольно просто. Но чтобы выпечка получилась пышной и воздушной, важно учесть несколько нюансов. Если вы хотите, чтобы оладьи не оседали после жарки, следуйте одному главному правилу: соблюдайте пропорции.

Рецептом пышных оладий поделилась фудблогерка под ником yummy_pp_lera в Instagram. По ее словам, оладьи, сделанные таким способом, получаются невероятно пышными, нежными и с хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

1 яйцо

2 ст. ложки сахара

щепотка соли

250 мл густого кефира (от 2,5% жирности)

240 г муки

1 ч. ложка соды ⠀

2-3 ст. ложки растительного масла для жарки ⠀

Способ приготовления:

Яйцо (достать заранее, оно должно быть комнатной температуры) смешивать с сахаром и солью. Сильно не взбивать, просто размешать, чтобы сахар и соль растворились. Кефир подогреть в микроволновке, но не кипятить. В яичную смесь, постоянно помешивая, влить тёплый кефир. Теперь небольшими порциями, по 2 ст. ложки с горкой, просеять муку. Венчиком, в одном направлении, замесить густое тесто. Соду погасить уксусом и быстро вмешать в тесто. Это сделает его более легким и однородной консистенции. Оставить тесто на 10-15 минут и больше его не перемешивать. Разогреть сковороду с маслом. Аккуратно с краю набирать столовой ложкой тесто и помогая чайной выложить на сковороду. Жарить с двух сторон на небольшом огне до золотистого цвета.

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