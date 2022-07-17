Как сделать вкусный домашний хлеб без замеса теста: удачный рецепт (видео)
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Приготовить чиабатту в домашних условиях очень просто
Нет ничего вкуснее домашнего хлеба. На выпечку может уйти много времени и усилий, поэтому можно выбрать альтернативу и испечь дома так называемую ленивую чиабатту. Все дело в том, что ее можно приготовить даже без замеса теста.
Рецептом вкусного домашнего хлеба делится фудблогерка под ником yummy_pp_lera в Instagram. По ее словам, это очень простой способ приготовления чиабатты. Более того, тесто можно приготовить с вечера, а утром испечь свежий хлеб.
Ингредиенты:
- 330 мл холодной воды (примерно 10 градусов)
- 3 г свежих или 1 г сухих дрожжей
- 10 мл растительного масла
- 10 г соли
- 410 г просеянной муки ⠀
Способ приготовления:
- К холодной воде добавить дрожжи, растительное масло, соль и перемешать.
- Всыпать половину просеянной муки и перемешать венчиком. Добавить оставшуюся муку и перемешать лопаткой (вымешивать тесто не нужно, достаточно просто соединить все ингредиенты). Накрыть тесто пищевой плёнкой и оставить при комнатной температуре на 12 часов.
- После этого взять хлопчато-бумажное полотенце, обильно присыпать его мукой и переложить тесто. Теперь 3-4 раза сложить тесто в конверт, как на видео. Сверху снова обильно посыпать мукой, накрыть полотенцем и оставить на 40-60 минут.
- Поделить тесто на 2 части и каждую часть переложить на пергаментную бумагу (важно, чтобы верхняя часть оказалась снизу).
- Духовку вместе с противнем разогреть до максимума (240-250 градусов) и переложить чиабатту. На нижний уровень духовки поставить любую ёмкость с кипятком и выпекать 15 минут. После этого достать ёмкость с водой и выпекать ещё 10-15 минут до насыщенного золотистого цвета.
- После выпекания полностью остудить хлеб на решётке.
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