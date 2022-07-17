Пять минут и готово: рецепт яблочного пирога в микроволновке "по-быстрому"
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Приготовить ароматный пирог с яблоками можно в считанные минуты.
Если к вам вот-вот нагрянут гости, а у вас ничего нет к чаю, вас обязательно спасет этот простой и очень быстрый рецепт вкуснейшего яблочного пирога, для приготовления которого не нужна духовка. Рецепты в микроволновке — лучший вариант для спонтанных "посиделок".
Как приготовить такое блюдо, пишет prostoway. Отметим, что вам понадобится только мука, яблоки, яйца и сахар.
Яблочный пирог в микроволновке: рецепт
Ингредиенты:
- пшеничная мука – 135 г;
- сахар – 125 г;
- ванильный сахар – 1 ч. л;
- куриные яйца – 2 шт.;
- сливочное масло – 1/2 ч. л.;
- разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
- соль по вкусу;
- яблоки – 2 шт.
Способ приготовления:
- Взбейте яйца и добавьте два вида сахара и соль.
- Смешайте муку с разрыхлителем, и порциями добавьте яйца с сахаром, каждый раз все тщательно перемешивая.
- Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину, и нарежьте плоды тонкими ломтиками.
- Смажьте форму, подходящую для использования в микроволновке сливочным маслом и выложите в нее ломтики яблок.
- Залейте подготовленным тестом и отправьте в микроволновку.
- Готовьте при мощности 800 Вт в течение пяти минут. При необходимости добавьте еще одну минуту.
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