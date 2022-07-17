Укр

Пять минут и готово: рецепт яблочного пирога в микроволновке "по-быстрому"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
194
Яблочный пирог можно приготовить за 5 минут
Яблочный пирог можно приготовить за 5 минут

Приготовить ароматный пирог с яблоками можно в считанные минуты.

Если к вам вот-вот нагрянут гости, а у вас ничего нет к чаю, вас обязательно спасет этот простой и очень быстрый рецепт вкуснейшего яблочного пирога, для приготовления которого не нужна духовка. Рецепты в микроволновке — лучший вариант для спонтанных "посиделок".

Как приготовить такое блюдо, пишет prostoway. Отметим, что вам понадобится только мука, яблоки, яйца и сахар.

Яблочный пирог в микроволновке: рецепт

Ингредиенты:

  • пшеничная мука – 135 г;
  • сахар – 125 г;
  • ванильный сахар – 1 ч. л;
  • куриные яйца – 2 шт.;
  • сливочное масло – 1/2 ч. л.;
  • разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
  • соль по вкусу;
  • яблоки – 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца и добавьте два вида сахара и соль.
  2. Смешайте муку с разрыхлителем, и порциями добавьте яйца с сахаром, каждый раз все тщательно перемешивая.
  3. Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину, и нарежьте плоды тонкими ломтиками.
  4. Смажьте форму, подходящую для использования в микроволновке сливочным маслом и выложите в нее ломтики яблок.
  5. Залейте подготовленным тестом и отправьте в микроволновку.
  6. Готовьте при мощности 800 Вт в течение пяти минут. При необходимости добавьте еще одну минуту.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт вкуснейших ленивых вареников с творогом. Для их приготовления нужен минимум ингредиентов.

Теги:
#Рецепт