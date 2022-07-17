Пять минут и готово: рецепт яблочного пирога в микроволновке "по-быстрому"

Приготовить ароматный пирог с яблоками можно в считанные минуты.

Если к вам вот-вот нагрянут гости, а у вас ничего нет к чаю, вас обязательно спасет этот простой и очень быстрый рецепт вкуснейшего яблочного пирога, для приготовления которого не нужна духовка. Рецепты в микроволновке — лучший вариант для спонтанных "посиделок".

Как приготовить такое блюдо, пишет prostoway. Отметим, что вам понадобится только мука, яблоки, яйца и сахар.

Яблочный пирог в микроволновке: рецепт

Ингредиенты:

пшеничная мука – 135 г;

сахар – 125 г;

ванильный сахар – 1 ч. л;

куриные яйца – 2 шт.;

сливочное масло – 1/2 ч. л.;

разрыхлитель теста – 1 ч. л.;

соль по вкусу;

яблоки – 2 шт.

Способ приготовления:

Взбейте яйца и добавьте два вида сахара и соль. Смешайте муку с разрыхлителем, и порциями добавьте яйца с сахаром, каждый раз все тщательно перемешивая. Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину, и нарежьте плоды тонкими ломтиками. Смажьте форму, подходящую для использования в микроволновке сливочным маслом и выложите в нее ломтики яблок. Залейте подготовленным тестом и отправьте в микроволновку. Готовьте при мощности 800 Вт в течение пяти минут. При необходимости добавьте еще одну минуту.

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