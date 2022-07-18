Как сделать нежные сырники, которые хорошо держат форму и не растекаются на сковороде (видео)

Воздушные и пышные сырники приготовить очень просто

Сырники – вкуснейший вариант выпечки, который легко дополнить ягодами, фруктами, медом или джемом. Чтобы сырники получались нежными и имели легкую текстуру, важно не забить тесто мукой. Приготовить блюдо можно как в духовке, так и пожарив на сковороде. В некоторых рецептах сырников почти или совсем не используется мука.

Рецептом идеальных сырников делится фудблогерка под ником yummy_pp_lera в Instagram. По ее словам, они получаются нежные, пышные и незабитые мукой. Что немаловажно, сырники, приготовленные таким способом, хорошо держат форму и не растекаются на сковороде.⠀

Ингредиенты: ⠀

600 г творога (от 0 до 5% жирности)

1 яичный белок

сахар или сахзам по вкусу ⠀

щепотка соли

60 г манки или пшеничной/рисовой муки + 15 г для обвалки ⠀

Способ приготовления:

К творогу добавить яичный белок, сахар или сахзам, соль, манку или муку и хорошо перемешать до однородной массы. Взять небольшую часть массы, сформировать шарик, обвалять в муке и придать форму шайбочки, как на видео. Такие сырники можно выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут с одной стороны и 10-15 минут с другой стороны. Либо обжаривать на сковороде (с маслом или без): на небольшом огне с обеих сторон, под крышкой, до золотистого цвета.

Ранее "Телеграф" рассказал, какой ингредиент нужно добавить в творожную запеканку, чтобы она получилась пышной. А также мы делились рецептом оладий, которые не оседают после жарки и имеют хрустящую корочку.