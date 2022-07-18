Как сделать нежные сырники, которые хорошо держат форму и не растекаются на сковороде (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 238
Воздушные и пышные сырники приготовить очень просто
Сырники – вкуснейший вариант выпечки, который легко дополнить ягодами, фруктами, медом или джемом. Чтобы сырники получались нежными и имели легкую текстуру, важно не забить тесто мукой. Приготовить блюдо можно как в духовке, так и пожарив на сковороде. В некоторых рецептах сырников почти или совсем не используется мука.
Рецептом идеальных сырников делится фудблогерка под ником yummy_pp_lera в Instagram. По ее словам, они получаются нежные, пышные и незабитые мукой. Что немаловажно, сырники, приготовленные таким способом, хорошо держат форму и не растекаются на сковороде.⠀
Ингредиенты: ⠀
- 600 г творога (от 0 до 5% жирности)
- 1 яичный белок
- сахар или сахзам по вкусу ⠀
- щепотка соли
- 60 г манки или пшеничной/рисовой муки + 15 г для обвалки ⠀
Способ приготовления:
- К творогу добавить яичный белок, сахар или сахзам, соль, манку или муку и хорошо перемешать до однородной массы.
- Взять небольшую часть массы, сформировать шарик, обвалять в муке и придать форму шайбочки, как на видео.
- Такие сырники можно выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут с одной стороны и 10-15 минут с другой стороны.
- Либо обжаривать на сковороде (с маслом или без): на небольшом огне с обеих сторон, под крышкой, до золотистого цвета.
Ранее "Телеграф" рассказал, какой ингредиент нужно добавить в творожную запеканку, чтобы она получилась пышной. А также мы делились рецептом оладий, которые не оседают после жарки и имеют хрустящую корочку.