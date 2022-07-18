Необычный способ приготовить кабачки: получается в разы вкуснее, чем кабачковые оладьи или блины (видео)

Блюдо готовится просто, а получается невероятно вкусным и сочным

Кабачок – универсальный овощ, ведь из него можно приготовить массу блюд: начиная от традиционных кабачковых блинов и заканчивая овощными нагеттсами из кабачков. Этот овощ можно жарить и запекать, а также использовать как основу и "тесто" для многих блюд, к примеру, кабачковых чебуреков.

Альтернативные чебуреки получаются очень вкусными и сытными. К тому же, вы сможете выбирать начинку по своему вкусу. Рецептом кабачковых чебуреков делится фудблогер Алекс Миль в Instagram. Приготовить их проще простого.

Ингредиенты:

10 г зеленого лука

100 г готовой курятины

2 зубчика чеснока

50 г тертого сыра

80 г муки

500 г кабачков

1 яйцо

соль, перец

Способ приготовления:

Натереть очищенный от кожуры кабачок на большой терке. Посолить, перемешать и оставить на 5 минут. Далее выдавить воду – можно рукой или же с помощью марли. К кабачку добавить муку, яйцо, перец, и все тщательно перемешать – получается однородное тесто, как на оладьи. Для начинки натереть или мелко нарезать готовую куриную грудку, натереть сыр, добавить немного зеленого лука, давленый чеснок – и все перемешать. На сковороду выложить тесто. На один чебурек уходит 2 ложки. Хорошо разравнивайте массу, чтобы получился круглый блин. Готовить на небольшом огне. Когда верх схватится, на один край выложить немного начинки. С помощью лопатки подогнуть вторую половинку и прижать края, они должны скрепиться. Перевернуть чебурек, готовить еще 1-2 минуты и можно доставать.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить кабачковые спагетти, которые удивят новым вкусом.