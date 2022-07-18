Необычный способ приготовить кабачки: получается в разы вкуснее, чем кабачковые оладьи или блины (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 601
Блюдо готовится просто, а получается невероятно вкусным и сочным
Кабачок – универсальный овощ, ведь из него можно приготовить массу блюд: начиная от традиционных кабачковых блинов и заканчивая овощными нагеттсами из кабачков. Этот овощ можно жарить и запекать, а также использовать как основу и "тесто" для многих блюд, к примеру, кабачковых чебуреков.
Альтернативные чебуреки получаются очень вкусными и сытными. К тому же, вы сможете выбирать начинку по своему вкусу. Рецептом кабачковых чебуреков делится фудблогер Алекс Миль в Instagram. Приготовить их проще простого.
Ингредиенты:
- 10 г зеленого лука
- 100 г готовой курятины
- 2 зубчика чеснока
- 50 г тертого сыра
- 80 г муки
- 500 г кабачков
- 1 яйцо
- соль, перец
Способ приготовления:
- Натереть очищенный от кожуры кабачок на большой терке. Посолить, перемешать и оставить на 5 минут. Далее выдавить воду – можно рукой или же с помощью марли.
- К кабачку добавить муку, яйцо, перец, и все тщательно перемешать – получается однородное тесто, как на оладьи.
- Для начинки натереть или мелко нарезать готовую куриную грудку, натереть сыр, добавить немного зеленого лука, давленый чеснок – и все перемешать.
- На сковороду выложить тесто. На один чебурек уходит 2 ложки. Хорошо разравнивайте массу, чтобы получился круглый блин. Готовить на небольшом огне.
- Когда верх схватится, на один край выложить немного начинки. С помощью лопатки подогнуть вторую половинку и прижать края, они должны скрепиться.
- Перевернуть чебурек, готовить еще 1-2 минуты и можно доставать.
Ранее "Телеграф" писал, как приготовить кабачковые спагетти, которые удивят новым вкусом.