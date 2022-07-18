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Необычный способ приготовить кабачки: получается в разы вкуснее, чем кабачковые оладьи или блины (видео)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Кабачковые чебуреки – это что-то новенькое
Кабачковые чебуреки – это что-то новенькое

Блюдо готовится просто, а получается невероятно вкусным и сочным

Кабачок – универсальный овощ, ведь из него можно приготовить массу блюд: начиная от традиционных кабачковых блинов и заканчивая овощными нагеттсами из кабачков. Этот овощ можно жарить и запекать, а также использовать как основу и "тесто" для многих блюд, к примеру, кабачковых чебуреков.

Альтернативные чебуреки получаются очень вкусными и сытными. К тому же, вы сможете выбирать начинку по своему вкусу. Рецептом кабачковых чебуреков делится фудблогер Алекс Миль в Instagram. Приготовить их проще простого.

Ингредиенты:

  • 10 г зеленого лука
  • 100 г готовой курятины
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г тертого сыра
  • 80 г муки
  • 500 г кабачков
  • 1 яйцо
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Натереть очищенный от кожуры кабачок на большой терке. Посолить, перемешать и оставить на 5 минут. Далее выдавить воду – можно рукой или же с помощью марли.
  2. К кабачку добавить муку, яйцо, перец, и все тщательно перемешать – получается однородное тесто, как на оладьи.
  3. Для начинки натереть или мелко нарезать готовую куриную грудку, натереть сыр, добавить немного зеленого лука, давленый чеснок – и все перемешать.
  4. На сковороду выложить тесто. На один чебурек уходит 2 ложки. Хорошо разравнивайте массу, чтобы получился круглый блин. Готовить на небольшом огне.
  5. Когда верх схватится, на один край выложить немного начинки. С помощью лопатки подогнуть вторую половинку и прижать края, они должны скрепиться.
  6. Перевернуть чебурек, готовить еще 1-2 минуты и можно доставать.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить кабачковые спагетти, которые удивят новым вкусом.

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#Рецепт #Кабачки