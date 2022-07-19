Как испечь хлеб на сковороде: простой и быстрый рецепт (видео)

Хлебные лепешки отлично дополнят ваш обед

Домашний хлеб в разы вкуснее купленного в супермаркете, да и вы наверняка будете знать, из каких ингредиентов он состоит. Испечь хлеб дома, на самом деле, совсем несложно, в некоторых рецептах даже не требуется замес теста. Более того, хлеб можно приготовить даже без использования духовки.

Рецептом хлеба делится фудблогерка под ником yummy_pp_lera в Instagram. Главное преимущество данного способа: хлеб выпекается просто на сковороде. По словам кулинара, это очень быстрый рецепт. Воздушный мякиш и золотистая корочка приятно удивят вкусом.

Ингредиенты:

160 мл молока

7 г дрожжей

10 г сахара

1 ч. ложка соли

1 яйцо

30 г сливочного масла

300 г муки ⠀

Способ приготовления:

К тёплому молоку добавить дрожжи, сахар, соль и перемешать. Добавить яйцо, мягкое сливочное масло и снова перемешать. Просеять муку и замесить мягкое эластичное тесто. Переложить его в глубокую ёмкость, накрыть пищевой плёнкой и убрать в тёплое место на 1 час. Тесто поделить на 8 равных частей. Сформировать шарики, накрыть полотенцем и убрать ещё на 30 минут в тёплое место. Сковороду хорошо разогреть и выложить пергамент. Убавить огонь, выложить шарики теста и готовить с двух сторон под крышкой по 10-15 минут.

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