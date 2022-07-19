Как сделать вкуснейшее варенье на зиму из всего двух ингредиентов: отменный рецепт (видео)

Приготовить варенье совсем просто

Сезон консервации в самом разгаре. И если вы уже заготовили маринованные огурцы и закрыли помидоры, то самое время приступить к десертным "закруткам". Хотя бы одно варенье стоит приготовить. Зимой натуральная сладость дополнит завтраки, да и просто будет с чем пить чай.

Рецептом смородинового варенья на зиму делится фудблогерка Маричка Репецкая в Instagram. Этот способ приготовления не требует особых затрат как денег, так и сил. Вкус блюда легко регулировать и делать варенье более сладким или же кислым.

Ингредиенты:

1 кг смородины

1 кг сахара

Способ приготовления:

Смородину перебрать, промыть и поставить закипать на средний огонь. Варить 3 минуты. Измельчить ягоды с помощью блендера. Добавить сахар, перемешать. Варить смесь на маленьком огне 10 минут. Залить горячее варенье в простерилизованные банки и закрыть простерилизованными крышками.

Напомним, есть несколько способов, как добиться нужной густоты и консистенции варенья. Чтобы приготовить вкусное варенье, нужно знать некоторые правила.

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