Как сделать вкуснейшее варенье на зиму из всего двух ингредиентов: отменный рецепт (видео)
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Приготовить варенье совсем просто
Сезон консервации в самом разгаре. И если вы уже заготовили маринованные огурцы и закрыли помидоры, то самое время приступить к десертным "закруткам". Хотя бы одно варенье стоит приготовить. Зимой натуральная сладость дополнит завтраки, да и просто будет с чем пить чай.
Рецептом смородинового варенья на зиму делится фудблогерка Маричка Репецкая в Instagram. Этот способ приготовления не требует особых затрат как денег, так и сил. Вкус блюда легко регулировать и делать варенье более сладким или же кислым.
Ингредиенты:
- 1 кг смородины
- 1 кг сахара
Способ приготовления:
- Смородину перебрать, промыть и поставить закипать на средний огонь. Варить 3 минуты.
- Измельчить ягоды с помощью блендера. Добавить сахар, перемешать.
- Варить смесь на маленьком огне 10 минут.
- Залить горячее варенье в простерилизованные банки и закрыть простерилизованными крышками.
Напомним, есть несколько способов, как добиться нужной густоты и консистенции варенья. Чтобы приготовить вкусное варенье, нужно знать некоторые правила.
Ранее "Телеграф" делился рецептом очень вкусного джема из груш, для которого подойдут даже мягкие и переспевшие плоды. Готовится натуральная сладость достаточно просто.