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Что добавить в домашнее печенье, чтобы получить свежий вкус: необычный рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Мятное печенье
Мятное печенье

Печенье с мятой понравится и взрослым, и детям

У каждой хозяйки и хозяина есть рецепт вкусной выпечки на скорую руку, будь то творожная запеканка или какой-то пирог. Очень часто речь идет о домашнем печенье, которое намного вкуснее магазинного, да и не содержит никаких вредных компонентов.

Приготовить печенье в домашних условиях весьма просто. А чтобы оно получило необычный и свежий вкус попробуйте использовать мяту. К тому же, благодаря этому ингредиенту выпечка приобретёт яркий цвет. Рецептом мятного печенья поделилась фудблогерка Анастасия Редько в Instagram.

Ингредиенты:

  • мята 30 г
  • сахар 100 г
  • яйцо 1 шт.
  • сливочное масло 100 г
  • мука 200 г
  • разрыхлитель 1 ч. ложка

Способ приготовления:

  1. Сахар и мяту перебить блендером до однородности.
  2. Добавить яйцо, масло комнатной температуры и продолжить взбивать.
  3. Получившуюся массу перелить, добавить муку и разрыхлитель и замесить тесто. Оно получается очень мягким, эластичным.
  4. Смоченными руками сформировать произвольные шарики. Выложить на фольгу или пергамент, сверху можно добавить орехи, сухофрукты – по желанию. Или же можете сделать узор с помощью обычной вилки.
  5. Поставить в разогретую до 170 градусов духовку и печь 16-20 минут.
  6. Дать остыть.

Ранее "Телеграф" рассказал, какой ингредиент нужно добавить в творожную запеканку, чтобы она получилась пышной. А также мы делились рецептом оладий, которые не оседают после жарки и имеют хрустящую корочку.

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#Рецепт #Печенье