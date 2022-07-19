Что добавить в домашнее печенье, чтобы получить свежий вкус: необычный рецепт (видео)
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Печенье с мятой понравится и взрослым, и детям
У каждой хозяйки и хозяина есть рецепт вкусной выпечки на скорую руку, будь то творожная запеканка или какой-то пирог. Очень часто речь идет о домашнем печенье, которое намного вкуснее магазинного, да и не содержит никаких вредных компонентов.
Приготовить печенье в домашних условиях весьма просто. А чтобы оно получило необычный и свежий вкус попробуйте использовать мяту. К тому же, благодаря этому ингредиенту выпечка приобретёт яркий цвет. Рецептом мятного печенья поделилась фудблогерка Анастасия Редько в Instagram.
Ингредиенты:
- мята 30 г
- сахар 100 г
- яйцо 1 шт.
- сливочное масло 100 г
- мука 200 г
- разрыхлитель 1 ч. ложка
Способ приготовления:
- Сахар и мяту перебить блендером до однородности.
- Добавить яйцо, масло комнатной температуры и продолжить взбивать.
- Получившуюся массу перелить, добавить муку и разрыхлитель и замесить тесто. Оно получается очень мягким, эластичным.
- Смоченными руками сформировать произвольные шарики. Выложить на фольгу или пергамент, сверху можно добавить орехи, сухофрукты – по желанию. Или же можете сделать узор с помощью обычной вилки.
- Поставить в разогретую до 170 градусов духовку и печь 16-20 минут.
- Дать остыть.
Ранее "Телеграф" рассказал, какой ингредиент нужно добавить в творожную запеканку, чтобы она получилась пышной. А также мы делились рецептом оладий, которые не оседают после жарки и имеют хрустящую корочку.