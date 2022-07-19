Что добавить в домашнее печенье, чтобы получить свежий вкус: необычный рецепт (видео)

Печенье с мятой понравится и взрослым, и детям

У каждой хозяйки и хозяина есть рецепт вкусной выпечки на скорую руку, будь то творожная запеканка или какой-то пирог. Очень часто речь идет о домашнем печенье, которое намного вкуснее магазинного, да и не содержит никаких вредных компонентов.

Приготовить печенье в домашних условиях весьма просто. А чтобы оно получило необычный и свежий вкус попробуйте использовать мяту. К тому же, благодаря этому ингредиенту выпечка приобретёт яркий цвет. Рецептом мятного печенья поделилась фудблогерка Анастасия Редько в Instagram.

Ингредиенты:

мята 30 г

сахар 100 г

яйцо 1 шт.

сливочное масло 100 г

мука 200 г

разрыхлитель 1 ч. ложка

Способ приготовления:

Сахар и мяту перебить блендером до однородности. Добавить яйцо, масло комнатной температуры и продолжить взбивать. Получившуюся массу перелить, добавить муку и разрыхлитель и замесить тесто. Оно получается очень мягким, эластичным. Смоченными руками сформировать произвольные шарики. Выложить на фольгу или пергамент, сверху можно добавить орехи, сухофрукты – по желанию. Или же можете сделать узор с помощью обычной вилки. Поставить в разогретую до 170 градусов духовку и печь 16-20 минут. Дать остыть.

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