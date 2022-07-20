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Получится необыкновенно хрустящим: секретный рецепт легкого приготовления вишневого штруделя

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Штрудель с вишней
Штрудель с вишней

Штрудель с вишней — это удивительно вкусная выпечка, которая готовится не более 30 минут

Многие украинские хозяйки знают, что классический штрудель готовиться с яблоками, однако это лакомство получается невероятно вкусным и с другими фруктами и ягодами.

Для некоторых возникает сложность приготовления штруделя, которое обычно занимает два часа. Облегчим ситуацию и поделимся с читателями рецептом вишневого штруделя, для которого понадобится от силы полчаса.

Как приготовить штрудель с вишней

Ингредиенты:

  • 300 г вишни
  • 120 г лаваша
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. крахмала
  • 40 г сахара
  • 1 ст. л. молока
  • 1 ст. л. сахарной пудры

Приготовление:

  1. Моем ягоды, удаляем листья и плодоножки, вынимаем косточки. Вишню перекладываем в сито и засыпаем сахаром. Сито с ягодами ставим в тарелку, чтобы в емкость стекал сок.
  2. Готовим намазку для лаваша. Вбиваем в миску одно яйцо, вливаем молоко и добавляем ванильный сахар. Перемешиваем.
  3. Когда с вишни стечет сок, добавляем к ягодам крахмал и перемешиваем.
  4. Хорошо смазываем лаваш ванильной намазкой, избегая того места, где будут находиться ягоды. Выкладываем вишню и заворачиваем лаваш. Сверху также смазываем ванильной намазкой.
  5. Противень смазываем маслом и перекладываем на него штрудель с вишней. Выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов. В конце посыпаем штрудель сахарной пудрой.

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Теги:
#Десерты #Рецепты #Вишня #Выпечка #Штрудель