Получится необыкновенно хрустящим: секретный рецепт легкого приготовления вишневого штруделя

Штрудель с вишней — это удивительно вкусная выпечка, которая готовится не более 30 минут

Многие украинские хозяйки знают, что классический штрудель готовиться с яблоками, однако это лакомство получается невероятно вкусным и с другими фруктами и ягодами.

Для некоторых возникает сложность приготовления штруделя, которое обычно занимает два часа. Облегчим ситуацию и поделимся с читателями рецептом вишневого штруделя, для которого понадобится от силы полчаса.

Как приготовить штрудель с вишней

Ингредиенты:

300 г вишни

120 г лаваша

10 г ванильного сахара

1 яйцо

1 ч. л. крахмала

40 г сахара

1 ст. л. молока

1 ст. л. сахарной пудры

Приготовление:

Моем ягоды, удаляем листья и плодоножки, вынимаем косточки. Вишню перекладываем в сито и засыпаем сахаром. Сито с ягодами ставим в тарелку, чтобы в емкость стекал сок. Готовим намазку для лаваша. Вбиваем в миску одно яйцо, вливаем молоко и добавляем ванильный сахар. Перемешиваем. Когда с вишни стечет сок, добавляем к ягодам крахмал и перемешиваем. Хорошо смазываем лаваш ванильной намазкой, избегая того места, где будут находиться ягоды. Выкладываем вишню и заворачиваем лаваш. Сверху также смазываем ванильной намазкой. Противень смазываем маслом и перекладываем на него штрудель с вишней. Выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов. В конце посыпаем штрудель сахарной пудрой.

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