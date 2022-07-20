Получится необыкновенно хрустящим: секретный рецепт легкого приготовления вишневого штруделя
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Штрудель с вишней — это удивительно вкусная выпечка, которая готовится не более 30 минут
Многие украинские хозяйки знают, что классический штрудель готовиться с яблоками, однако это лакомство получается невероятно вкусным и с другими фруктами и ягодами.
Для некоторых возникает сложность приготовления штруделя, которое обычно занимает два часа. Облегчим ситуацию и поделимся с читателями рецептом вишневого штруделя, для которого понадобится от силы полчаса.
Как приготовить штрудель с вишней
Ингредиенты:
- 300 г вишни
- 120 г лаваша
- 10 г ванильного сахара
- 1 яйцо
- 1 ч. л. крахмала
- 40 г сахара
- 1 ст. л. молока
- 1 ст. л. сахарной пудры
Приготовление:
- Моем ягоды, удаляем листья и плодоножки, вынимаем косточки. Вишню перекладываем в сито и засыпаем сахаром. Сито с ягодами ставим в тарелку, чтобы в емкость стекал сок.
- Готовим намазку для лаваша. Вбиваем в миску одно яйцо, вливаем молоко и добавляем ванильный сахар. Перемешиваем.
- Когда с вишни стечет сок, добавляем к ягодам крахмал и перемешиваем.
- Хорошо смазываем лаваш ванильной намазкой, избегая того места, где будут находиться ягоды. Выкладываем вишню и заворачиваем лаваш. Сверху также смазываем ванильной намазкой.
- Противень смазываем маслом и перекладываем на него штрудель с вишней. Выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов. В конце посыпаем штрудель сахарной пудрой.
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