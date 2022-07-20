Лучший десерт для жаркой погоды: рецепт летнего торта "Битое стекло"

Такой торт готовится очень просто, и съедается очень быстро.

Приготовление тортов — это всегда очень длинный и медленный процесс, поэтому многие предпочитают покупные варианты. Однако многие забывают, что есть такие десерты, которые не требуют выпечки, что значительно упрощает процесс готовки. Мы уже писали о рецепте вкуснейшего клубничного тирамису, а теперь делимся рецептом торта для любителей желе.

Торт из желе "Битое стекло" — отличный вариант на лето. Он легкий, да еще и прохладный. Огромное преимущество этого десерта, что вы сами выбираете, какой он будет на вкус, ведь выбор желе за вами. Также по желанию в него можно добавить кусочки свежих фруктов или орехи.

Торт "Битое стекло": рецепт

Ингредиенты:

желе – 3 вида

сметана – 0,5 л

крекер – 200 г

желатин – 25 г

сахар – 250 г

Способ приготовления:

Приготовьте три вида желе. Каждый вкус должен быть в отдельной емкости. Желатин засыпьте в чашку и залейте 150 мл прохладной воды. Застывшее желе нарежьте на кусочки произвольной формы. Положите их в разнобой на дно формы, в которой и будет торт (желательно выбрать глубокую миску). Сметану взбейте миксером вместе с сахаром. После в смесь добавьте желатин, который предварительно растопите в микроволновке. Хорошо все перемешайте и также вылейте в форму. Все хорошенько перемешайте, чтобы смесь равномерно распределилась. Сверху толстым слоем наложите шар печенья. Оно должно полностью погрузиться в массу, чтобы потом не было сухим. После поставьте торт в холодильник на несколько часов – до полного застывания.

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