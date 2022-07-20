Как правильно заморозить кабачок на зиму в обжаренном виде: эффективный способ

Таким же образом можно замораживать также баклажаны.

Сезон кабачков в самом разгаре, поэтому нужно успеть заготовить этот овощ на зиму. К примеру, их легко и быстро замариновать со специями или приготовить кабачковую икру. А можно также заморозить овощ, чтобы можно было использовать его позже.

Замораживать овощ на зиму можно разными способами: и в свежем виде, и методом бланширования, а также можно обжарить на сковороде. Сегодня мы хотим рассказать о последнем способе.

Как заморозить кабачки на зиму

Для замораживания нужно брать только молодые плоды, у которых мягкая кожура. Овощи нарежьте кружочками или колечками, посолите и можно добавить любые специи. Все компоненты перемешайте, выложите на лист и отправьте в духовку или слегка обжарьте на сковороде. Затем кружочки выложите на бумажные салфетки, которые впитают лишнюю влагу. Затем кабачки разложите в пакетики и отправьте в морозильную камеру. Зимой такие кабачки без разморозки можно жарить на сковороде.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму. Овощи можно приготовить очень быстро. Кабачки получаются ароматными и с хрустящей корочкой.

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