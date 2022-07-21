С хрустящим тестом: Глинская рассказала, как приготовить аппетитные чебуреки для всей семьи (видео)
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Простой рецепт чебуреков с хрустящим тестом с пузырьками и сочной начинкой
Когда в конце рабочего дня идей, как и сил, практически не остается, многие ищут простые и быстрые в приготовлении, вкусные рецепты. Например, можно приготовить чебуреки из кабачков, а можно сделать классические чебуреки из мяса.
Победительница второго сезона проекта "МастерШеф", украинский кулинар Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусные чебуреки с хрустящим тестом с пузырьками и сочной мясной начинкой.
Как приготовить чебуреки с мясом
Ингредиенты для теста:
- 500 г муки (2 стакана)
- 10 г соли (1 ч.л. без горки)
- 250 мл кипятка (1 стакан)
- 50 мл подсолнечного масла (4 ст. л)
Ингредиенты для начинки:
- 300 г фарша (говядина или свинина)
- 300 г лука (2-3 шт)
- соль
- 80 мл холодной воды (5 ст. л)
- Масло для жарки
Приготовление:
- Готовим тесто. Смешиваем соль с кипятком, добавляем этот раствор в муку, добавляем масло. Перемешиваем сначала вилкой, затем разминаем руками. Но недолго. Оставляем тесто в миске, накрываем его пленкой или полотенцем. Оставляем на час при комнатной температуре.
- Вынимаем тесто, перемешиваем его, обнимаем без добавления муки. Отправляем тесто в пакет и в холодильник на 2-3 часа. В холодильнике тесто может храниться 2-3 дня.
- Готовим начинку. Натираем лук на терке или пропускаем его вместе с фаршем в мясорубке.
- Смешиваем фарш с луком, добавляем соль и прохладную воду. Перемешиваем.
- Готовим чебуреки. Отрезаем небольшие кусочки от теста, примерно 60-70 г на один чебурек.
- Подпыляем стол и тесто мукой. Раскатываем его в виде круга, диаметром 16 см. Делаем заготовки и подпыляем между собой мукой. Получаем 15-16 чебуреков.
- Добавляем начинку и склеиваем, закрепляем с помощью вилки.
- Разогреваем масло на сковороде. Жарим чебуреки.
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