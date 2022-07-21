С хрустящим тестом: Глинская рассказала, как приготовить аппетитные чебуреки для всей семьи (видео)

Простой рецепт чебуреков с хрустящим тестом с пузырьками и сочной начинкой

Когда в конце рабочего дня идей, как и сил, практически не остается, многие ищут простые и быстрые в приготовлении, вкусные рецепты. Например, можно приготовить чебуреки из кабачков, а можно сделать классические чебуреки из мяса.

Победительница второго сезона проекта "МастерШеф", украинский кулинар Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусные чебуреки с хрустящим тестом с пузырьками и сочной мясной начинкой.

Как приготовить чебуреки с мясом

Ингредиенты для теста:

500 г муки (2 стакана)

10 г соли (1 ч.л. без горки)

250 мл кипятка (1 стакан)

50 мл подсолнечного масла (4 ст. л)

Ингредиенты для начинки:

300 г фарша (говядина или свинина)

300 г лука (2-3 шт)

соль

80 мл холодной воды (5 ст. л)

Масло для жарки

Читайте также: Категория Рецепты Получится необыкновенно хрустящим: секретный рецепт легкого приготовления вишневого штруделя Штрудель с вишней — это удивительно вкусная выпечка, которая готовится не более 30 минут

Приготовление:

Готовим тесто. Смешиваем соль с кипятком, добавляем этот раствор в муку, добавляем масло. Перемешиваем сначала вилкой, затем разминаем руками. Но недолго. Оставляем тесто в миске, накрываем его пленкой или полотенцем. Оставляем на час при комнатной температуре. Вынимаем тесто, перемешиваем его, обнимаем без добавления муки. Отправляем тесто в пакет и в холодильник на 2-3 часа. В холодильнике тесто может храниться 2-3 дня. Готовим начинку. Натираем лук на терке или пропускаем его вместе с фаршем в мясорубке. Смешиваем фарш с луком, добавляем соль и прохладную воду. Перемешиваем. Готовим чебуреки. Отрезаем небольшие кусочки от теста, примерно 60-70 г на один чебурек. Подпыляем стол и тесто мукой. Раскатываем его в виде круга, диаметром 16 см. Делаем заготовки и подпыляем между собой мукой. Получаем 15-16 чебуреков. Добавляем начинку и склеиваем, закрепляем с помощью вилки. Разогреваем масло на сковороде. Жарим чебуреки.

Ранее кулинарный блогер поделилась рецептом ленивых чебуреков из лаваша в духовке.