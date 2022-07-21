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С хрустящим тестом: Глинская рассказала, как приготовить аппетитные чебуреки для всей семьи (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить вкусные чебуреки с мясом Новость обновлена 21 июля 2022, 11:37
Как приготовить вкусные чебуреки с мясом

Простой рецепт чебуреков с хрустящим тестом с пузырьками и сочной начинкой

Когда в конце рабочего дня идей, как и сил, практически не остается, многие ищут простые и быстрые в приготовлении, вкусные рецепты. Например, можно приготовить чебуреки из кабачков, а можно сделать классические чебуреки из мяса.

Победительница второго сезона проекта "МастерШеф", украинский кулинар Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусные чебуреки с хрустящим тестом с пузырьками и сочной мясной начинкой.

Как приготовить чебуреки с мясом

Ингредиенты для теста:

  • 500 г муки (2 стакана)
  • 10 г соли (1 ч.л. без горки)
  • 250 мл кипятка (1 стакан)
  • 50 мл подсолнечного масла (4 ст. л)

Ингредиенты для начинки:

  • 300 г фарша (говядина или свинина)
  • 300 г лука (2-3 шт)
  • соль
  • 80 мл холодной воды (5 ст. л)
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Готовим тесто. Смешиваем соль с кипятком, добавляем этот раствор в муку, добавляем масло. Перемешиваем сначала вилкой, затем разминаем руками. Но недолго. Оставляем тесто в миске, накрываем его пленкой или полотенцем. Оставляем на час при комнатной температуре.
  2. Вынимаем тесто, перемешиваем его, обнимаем без добавления муки. Отправляем тесто в пакет и в холодильник на 2-3 часа. В холодильнике тесто может храниться 2-3 дня.
  3. Готовим начинку. Натираем лук на терке или пропускаем его вместе с фаршем в мясорубке.
  4. Смешиваем фарш с луком, добавляем соль и прохладную воду. Перемешиваем.
  5. Готовим чебуреки. Отрезаем небольшие кусочки от теста, примерно 60-70 г на один чебурек.
  6. Подпыляем стол и тесто мукой. Раскатываем его в виде круга, диаметром 16 см. Делаем заготовки и подпыляем между собой мукой. Получаем 15-16 чебуреков.
  7. Добавляем начинку и склеиваем, закрепляем с помощью вилки.
  8. Разогреваем масло на сковороде. Жарим чебуреки.

Ранее кулинарный блогер поделилась рецептом ленивых чебуреков из лаваша в духовке.

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#Рецепты #Чебуреки