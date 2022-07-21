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Можно кушать сразу: легкий рецепт вкусных маринованных грибочков по-домашнему (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Маринованные шампиньоны - как приготовить Новость обновлена 21 июля 2022, 15:52
Маринованные шампиньоны - как приготовить

Готовятся такие грибы быстро и недорого

Из этих полезных продуктов можно приготовить множество различных блюд: от пирогов с шампиньонами к сытным тарталеткам с грибами.

Еще одним рецептом с грибочками поделилась украинский кулинар Елизавета Глинская. В этом случае ингредиенты мы маринуем. Сейчас это самая вкусная закуска, которая готовится быстро и просто.

Как замариновать шампиньоны

Ингредиенты:

  • 500 г грибов (шампиньоны или вешенки)
  • 20 г (1 ст. л без горки) соли
  • 50 мл (3 ст.л.) подсолнечного масла
  • 50 мл (3 ст.л.) соевого соуса
  • 20 мл уксуса (4 ч.л.)
  • лавровый лист
  • 5-6 горошков черного перца
  • 10 г сахара (1/2 ст.л.)
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • зелень (петрушка, кинза)

Приготовление:

  1. Моем грибы, варим их в подсоленной воде примерно 10 минут.
  2. Делаем маринад. Смешиваем масло, соус, соль, сахар, перец, лавровый лист, чеснок и зелень. Перемешиваем.
  3. Сливаем воду с грибов и отправляем их в маринад.
  4. Накрываем грибы пленкой. 10-12 часов в холодильнике и можно кушать!

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных белых грибов — они прекрасно дополнять зимнюю трапезу в качестве закуски или основы для приготовления других блюд.

Теги:
#Рецепты #Грибы #Консервация #Шампиньоны #Вешенки