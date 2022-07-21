Можно кушать сразу: легкий рецепт вкусных маринованных грибочков по-домашнему (видео)
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Готовятся такие грибы быстро и недорого
Из этих полезных продуктов можно приготовить множество различных блюд: от пирогов с шампиньонами к сытным тарталеткам с грибами.
Еще одним рецептом с грибочками поделилась украинский кулинар Елизавета Глинская. В этом случае ингредиенты мы маринуем. Сейчас это самая вкусная закуска, которая готовится быстро и просто.
Как замариновать шампиньоны
Ингредиенты:
- 500 г грибов (шампиньоны или вешенки)
- 20 г (1 ст. л без горки) соли
- 50 мл (3 ст.л.) подсолнечного масла
- 50 мл (3 ст.л.) соевого соуса
- 20 мл уксуса (4 ч.л.)
- лавровый лист
- 5-6 горошков черного перца
- 10 г сахара (1/2 ст.л.)
- 4-5 зубчиков чеснока
- зелень (петрушка, кинза)
Приготовление:
- Моем грибы, варим их в подсоленной воде примерно 10 минут.
- Делаем маринад. Смешиваем масло, соус, соль, сахар, перец, лавровый лист, чеснок и зелень. Перемешиваем.
- Сливаем воду с грибов и отправляем их в маринад.
- Накрываем грибы пленкой. 10-12 часов в холодильнике и можно кушать!
Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных белых грибов — они прекрасно дополнять зимнюю трапезу в качестве закуски или основы для приготовления других блюд.