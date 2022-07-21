Можно кушать сразу: легкий рецепт вкусных маринованных грибочков по-домашнему (видео)

Готовятся такие грибы быстро и недорого

Из этих полезных продуктов можно приготовить множество различных блюд: от пирогов с шампиньонами к сытным тарталеткам с грибами.

Еще одним рецептом с грибочками поделилась украинский кулинар Елизавета Глинская. В этом случае ингредиенты мы маринуем. Сейчас это самая вкусная закуска, которая готовится быстро и просто.

Как замариновать шампиньоны

Ингредиенты:

500 г грибов (шампиньоны или вешенки)

20 г (1 ст. л без горки) соли

50 мл (3 ст.л.) подсолнечного масла

50 мл (3 ст.л.) соевого соуса

20 мл уксуса (4 ч.л.)

лавровый лист

5-6 горошков черного перца

10 г сахара (1/2 ст.л.)

4-5 зубчиков чеснока

зелень (петрушка, кинза)

Приготовление:

Моем грибы, варим их в подсоленной воде примерно 10 минут. Делаем маринад. Смешиваем масло, соус, соль, сахар, перец, лавровый лист, чеснок и зелень. Перемешиваем. Сливаем воду с грибов и отправляем их в маринад. Накрываем грибы пленкой. 10-12 часов в холодильнике и можно кушать!

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных белых грибов — они прекрасно дополнять зимнюю трапезу в качестве закуски или основы для приготовления других блюд.