С чем замолосолить помидорчики, чтобы вкус был пикантным: секретный ингредиент, который стоит копейки

Получается очень вкусная и пикантная закуска

Это один из традиционных овощей для консервации. Помидоры маринуют и закатывают на зиму целыми плодами или в виде различных салатов. Однако немногие готовят малосольные томаты, и зря, ведь это отличная закуска к любому гарниру.

Этот рецепт точно понравится любителям солений из помидоров. Овощи получаются в меру солеными и пряными, а все благодаря секретному компоненту — чесноку.

Как замалосолить помидоры с чесноком

Ингредиенты на 1 кг помидоров среднего размера:

1.5 л воды

4 ст.л. соли

2 ст.л. сахара

1.5 ч.л. уксуса

5 веточек укропа

1 корень петрушки

3 листа лаврушки

2 листа смородины

4 листика вишни

6 горошин чёрного перца

1/3 ч.л. семян горчицы

1/3 ч.л. паприки

2 гвоздички

6 – 8 зубчика чеснока

Приготовление:

Берем помидоры, моем и надрезаем немного сбоку, вставляем резаные зубчики чеснока. Укладываем помидоры в кастрюли или банку пересыпая солью, сахаром, специями и приправами. Воду кипятим. Выстаиваем её 1–2 минуты и заливаем помидоры. Добавляем уксус и накрываем крышкой. После того как кастрюлька или банка полностью остынет, ее нужно убрать в холодильник. Через 10–12 часов малосольные помидоры уже готовы.

Ранее мы делились рецептом вкуснейшего острого салата на зиму. Основные ингредиенты – морковь и болгарский перец.