С чем замолосолить помидорчики, чтобы вкус был пикантным: секретный ингредиент, который стоит копейки
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Получается очень вкусная и пикантная закуска
Это один из традиционных овощей для консервации. Помидоры маринуют и закатывают на зиму целыми плодами или в виде различных салатов. Однако немногие готовят малосольные томаты, и зря, ведь это отличная закуска к любому гарниру.
Этот рецепт точно понравится любителям солений из помидоров. Овощи получаются в меру солеными и пряными, а все благодаря секретному компоненту — чесноку.
Как замалосолить помидоры с чесноком
Ингредиенты на 1 кг помидоров среднего размера:
- 1.5 л воды
- 4 ст.л. соли
- 2 ст.л. сахара
- 1.5 ч.л. уксуса
- 5 веточек укропа
- 1 корень петрушки
- 3 листа лаврушки
- 2 листа смородины
- 4 листика вишни
- 6 горошин чёрного перца
- 1/3 ч.л. семян горчицы
- 1/3 ч.л. паприки
- 2 гвоздички
- 6 – 8 зубчика чеснока
Приготовление:
- Берем помидоры, моем и надрезаем немного сбоку, вставляем резаные зубчики чеснока.
- Укладываем помидоры в кастрюли или банку пересыпая солью, сахаром, специями и приправами.
- Воду кипятим. Выстаиваем её 1–2 минуты и заливаем помидоры.
- Добавляем уксус и накрываем крышкой. После того как кастрюлька или банка полностью остынет, ее нужно убрать в холодильник. Через 10–12 часов малосольные помидоры уже готовы.
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