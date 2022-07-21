Укр

С чем замолосолить помидорчики, чтобы вкус был пикантным: секретный ингредиент, который стоит копейки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
243
Малосольные помидоры с чесноком Новость обновлена 21 июля 2022, 17:58
Малосольные помидоры с чесноком

Получается очень вкусная и пикантная закуска

Это один из традиционных овощей для консервации. Помидоры маринуют и закатывают на зиму целыми плодами или в виде различных салатов. Однако немногие готовят малосольные томаты, и зря, ведь это отличная закуска к любому гарниру.

Этот рецепт точно понравится любителям солений из помидоров. Овощи получаются в меру солеными и пряными, а все благодаря секретному компоненту — чесноку.

Как замалосолить помидоры с чесноком

Ингредиенты на 1 кг помидоров среднего размера:

  • 1.5 л воды
  • 4 ст.л. соли
  • 2 ст.л. сахара
  • 1.5 ч.л. уксуса
  • 5 веточек укропа
  • 1 корень петрушки
  • 3 листа лаврушки
  • 2 листа смородины
  • 4 листика вишни
  • 6 горошин чёрного перца
  • 1/3 ч.л. семян горчицы
  • 1/3 ч.л. паприки
  • 2 гвоздички
  • 6 – 8 зубчика чеснока

Приготовление:

  1. Берем помидоры, моем и надрезаем немного сбоку, вставляем резаные зубчики чеснока.
  2. Укладываем помидоры в кастрюли или банку пересыпая солью, сахаром, специями и приправами.
  3. Воду кипятим. Выстаиваем её 1–2 минуты и заливаем помидоры.
  4. Добавляем уксус и накрываем крышкой. После того как кастрюлька или банка полностью остынет, ее нужно убрать в холодильник. Через 10–12 часов малосольные помидоры уже готовы.

Ранее мы делились рецептом вкуснейшего острого салата на зиму. Основные ингредиенты – морковь и болгарский перец.

Теги:
#Помидоры #Рецепты #Консервация