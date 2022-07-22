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Как сделать вкусное домашнее мороженое: Ярославский поделился интересным рецептом семифредо с коньяком (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить пломбир семифредо - рецепт Новость обновлена 22 июля 2022, 10:47
Как приготовить пломбир семифредо - рецепт

Легкий рецепт, который обязательно нужно приготовить летом

Вкусное натуральное мороженое, долго держащее текстуру в морозильной камере.

Судья кулинарного проекта "МастерШеф", украинский шеф-повар Владимир Ярославский рассказал, как приготовить чистый домашний пломбир — семифредо. Это классический итальянский десерт, который готовится с разными наполнителями: орехами, фруктами, ягодами, шоколадом.

"Вам точно понравится!", — уверяет кулинар.

Ингредиенты на стеклянную форму 1,5 л.

  • 7 желтков
  • 100 г сахара
  • 20 г коньяка
  • 350 г сливок 30-35% жирности
  • дополнительно можно использовать свежие ягоды, орехи, шоколад

Приготовление:

  1. В стеклянную или металлическую миску добавьте сахар и желтки. Размешайте венчиком и поставьте на водяную баню на средний огонь и интенсивно помешивайте. Если используете термометр, нагреваем до 80℃. Но очень осторожно, чтобы не свернулись желтки. Возможна и меньшая температура – ничего страшного. Если нет термометра, доведите смесь до горячего состояния, чтобы она стала плотной и сахар полностью растворился. Не забывайте постоянно интенсивно помешивать.
  2. Добавьте немного коньяка – для лучшего вкуса (потом нужно еще немного прогреть смесь), но можно и без него.
  3. Готовую смесь отставьте немного остыть, накрыв пищевой пленкой.
  4. Взбейте на средних оборотах охлажденные сливки так, чтобы получилась не слишком плотная пена. Для лучшего результата лучше, чтобы они постояли в холодильнике 24 часа.
  5. Аккуратно венчиком или кондитерской лопаткой смешайте уже комнатной температуры взбитые желтки с холодными сливками.
  6. Форму для мороженого застелите одноразовой пленкой. Перелейте смесь и отправьте в морозилку на 6-8 часов или на ночь.
  7. После заморозки достаньте из формы. Можете подавать с ягодами или растопленным шоколадом, измельченными орешками.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт мороженого без молока. При приготовлении десерта можно не использовать и сахар.

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#Десерты #Рецепты #Морозиво