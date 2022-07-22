Как сделать вкусное домашнее мороженое: Ярославский поделился интересным рецептом семифредо с коньяком (видео)
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Легкий рецепт, который обязательно нужно приготовить летом
Вкусное натуральное мороженое, долго держащее текстуру в морозильной камере.
Судья кулинарного проекта "МастерШеф", украинский шеф-повар Владимир Ярославский рассказал, как приготовить чистый домашний пломбир — семифредо. Это классический итальянский десерт, который готовится с разными наполнителями: орехами, фруктами, ягодами, шоколадом.
"Вам точно понравится!", — уверяет кулинар.
Ингредиенты на стеклянную форму 1,5 л.
- 7 желтков
- 100 г сахара
- 20 г коньяка
- 350 г сливок 30-35% жирности
- дополнительно можно использовать свежие ягоды, орехи, шоколад
Приготовление:
- В стеклянную или металлическую миску добавьте сахар и желтки. Размешайте венчиком и поставьте на водяную баню на средний огонь и интенсивно помешивайте. Если используете термометр, нагреваем до 80℃. Но очень осторожно, чтобы не свернулись желтки. Возможна и меньшая температура – ничего страшного. Если нет термометра, доведите смесь до горячего состояния, чтобы она стала плотной и сахар полностью растворился. Не забывайте постоянно интенсивно помешивать.
- Добавьте немного коньяка – для лучшего вкуса (потом нужно еще немного прогреть смесь), но можно и без него.
- Готовую смесь отставьте немного остыть, накрыв пищевой пленкой.
- Взбейте на средних оборотах охлажденные сливки так, чтобы получилась не слишком плотная пена. Для лучшего результата лучше, чтобы они постояли в холодильнике 24 часа.
- Аккуратно венчиком или кондитерской лопаткой смешайте уже комнатной температуры взбитые желтки с холодными сливками.
- Форму для мороженого застелите одноразовой пленкой. Перелейте смесь и отправьте в морозилку на 6-8 часов или на ночь.
- После заморозки достаньте из формы. Можете подавать с ягодами или растопленным шоколадом, измельченными орешками.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт мороженого без молока. При приготовлении десерта можно не использовать и сахар.