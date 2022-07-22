Как сделать вкусное домашнее мороженое: Ярославский поделился интересным рецептом семифредо с коньяком (видео)

Легкий рецепт, который обязательно нужно приготовить летом

Вкусное натуральное мороженое, долго держащее текстуру в морозильной камере.

Судья кулинарного проекта "МастерШеф", украинский шеф-повар Владимир Ярославский рассказал, как приготовить чистый домашний пломбир — семифредо. Это классический итальянский десерт, который готовится с разными наполнителями: орехами, фруктами, ягодами, шоколадом.

"Вам точно понравится!", — уверяет кулинар.

Ингредиенты на стеклянную форму 1,5 л.

7 желтков

100 г сахара

20 г коньяка

350 г сливок 30-35% жирности

дополнительно можно использовать свежие ягоды, орехи, шоколад

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Приготовление:

В стеклянную или металлическую миску добавьте сахар и желтки. Размешайте венчиком и поставьте на водяную баню на средний огонь и интенсивно помешивайте. Если используете термометр, нагреваем до 80℃. Но очень осторожно, чтобы не свернулись желтки. Возможна и меньшая температура – ничего страшного. Если нет термометра, доведите смесь до горячего состояния, чтобы она стала плотной и сахар полностью растворился. Не забывайте постоянно интенсивно помешивать. Добавьте немного коньяка – для лучшего вкуса (потом нужно еще немного прогреть смесь), но можно и без него. Готовую смесь отставьте немного остыть, накрыв пищевой пленкой. Взбейте на средних оборотах охлажденные сливки так, чтобы получилась не слишком плотная пена. Для лучшего результата лучше, чтобы они постояли в холодильнике 24 часа. Аккуратно венчиком или кондитерской лопаткой смешайте уже комнатной температуры взбитые желтки с холодными сливками. Форму для мороженого застелите одноразовой пленкой. Перелейте смесь и отправьте в морозилку на 6-8 часов или на ночь. После заморозки достаньте из формы. Можете подавать с ягодами или растопленным шоколадом, измельченными орешками.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт мороженого без молока. При приготовлении десерта можно не использовать и сахар.