Вишневая наливочка: как приготовить алкогольный напиток дома (видео)

Кроме невероятного аромата, напиток имеет безупречный вкус ягод

Сезон вишен у многих ознаменуется не только приготовлением ягодных компотов и варенья, но и сладкой, ароматной вишневой наливки.

Кулинарный блогер Богдана Клименко рассказала, как приготовить такую наливочку в домашних условиях. Этот алкогольный напиток очень легок в приготовлении.

Как приготовить наливку из вишни

Ингредиенты:

300 г вишен (или 200 г вишен и 100 г смородины)

80-90 листочков из вишен/смородины/малины (или любых других)

800 мл воды

250 г сахара

500 г водки

Приготовление:

Все хорошенько моем и даем подсохнуть. Соединяем вишни, листики, сахар и воду. Ставим на плиту. Доводим до кипения и убавляем огонь. Варим где-то 30 минут на маленьком огне и даем остыть. Затем процеживаем в банку, наливаем водку и оставляем на 3 дня в темном, холодном месте. Смаковать холодной!

Добавим, что при жаркой погоде очень хочется также освежающих напитков, например, вкусного натурального лимонада, рецептом которого мы делились ранее.