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Вишневая наливочка: как приготовить алкогольный напиток дома (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить наливку из вишни дома Новость обновлена 22 июля 2022, 14:33
Как приготовить наливку из вишни дома

Кроме невероятного аромата, напиток имеет безупречный вкус ягод

Сезон вишен у многих ознаменуется не только приготовлением ягодных компотов и варенья, но и сладкой, ароматной вишневой наливки.

Кулинарный блогер Богдана Клименко рассказала, как приготовить такую наливочку в домашних условиях. Этот алкогольный напиток очень легок в приготовлении.

Как приготовить наливку из вишни

Ингредиенты:

  • 300 г вишен (или 200 г вишен и 100 г смородины)
  • 80-90 листочков из вишен/смородины/малины (или любых других)
  • 800 мл воды
  • 250 г сахара
  • 500 г водки

Приготовление:

  1. Все хорошенько моем и даем подсохнуть.
  2. Соединяем вишни, листики, сахар и воду. Ставим на плиту.
  3. Доводим до кипения и убавляем огонь.
  4. Варим где-то 30 минут на маленьком огне и даем остыть.
  5. Затем процеживаем в банку, наливаем водку и оставляем на 3 дня в темном, холодном месте. Смаковать холодной!

Добавим, что при жаркой погоде очень хочется также освежающих напитков, например, вкусного натурального лимонада, рецептом которого мы делились ранее.

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#Алкоголь #Напитки #Рецепты