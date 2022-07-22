Вишневая наливочка: как приготовить алкогольный напиток дома (видео)
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Кроме невероятного аромата, напиток имеет безупречный вкус ягод
Сезон вишен у многих ознаменуется не только приготовлением ягодных компотов и варенья, но и сладкой, ароматной вишневой наливки.
Кулинарный блогер Богдана Клименко рассказала, как приготовить такую наливочку в домашних условиях. Этот алкогольный напиток очень легок в приготовлении.
Как приготовить наливку из вишни
Ингредиенты:
- 300 г вишен (или 200 г вишен и 100 г смородины)
- 80-90 листочков из вишен/смородины/малины (или любых других)
- 800 мл воды
- 250 г сахара
- 500 г водки
Приготовление:
- Все хорошенько моем и даем подсохнуть.
- Соединяем вишни, листики, сахар и воду. Ставим на плиту.
- Доводим до кипения и убавляем огонь.
- Варим где-то 30 минут на маленьком огне и даем остыть.
- Затем процеживаем в банку, наливаем водку и оставляем на 3 дня в темном, холодном месте. Смаковать холодной!
Добавим, что при жаркой погоде очень хочется также освежающих напитков, например, вкусного натурального лимонада, рецептом которого мы делились ранее.