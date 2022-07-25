Как приготовить плов, чтобы он был рассыпчатым и не слипался: полезные хитрости
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Эти правила должна знать каждая хозяйка.
Помимо гречки, о секретах приготовления которой мы писали ранее, одной из самых любимых каш многих украинцев является рис, а особенно плов, который из него готовят. Однако часто рисовая каша часто разваривается и получается склеенной, из-за чего не получается приготовить вкусный и рассыпчатый плов. Избежать такого провала помогут четыре хитрости.
Что именно нужно делать с рисом, чтобы приготовить рассыпчатый плов, пишет belnovosti. Эти неочевидные хитрости помогут вам приготовить идеальное блюдо.
Хитрости приготовления рассыпчатого плова
Перед приготовлением замачивайте рис — таким образом можно удалить крахмал, который и склеивает зерна. В нагретой до 60 градусов воду замочите рис на 12-20 минут. Не забудьте посолить воду.
Не вливайте воду сразу — сначала отправьте рис на сковородку рис, перемешайте его с мясом и овощами, подождите минуту, и лишь после добавляйте воду.
Не добавляйте холодную воду — лучше добавлять жидкость, доведенную до кипения.
Правильные пропорции — не стоит забывать, что не все сорта риса подчиняются "правилу" 1 к 2. Иногда соотношение нужно менять: например, на килограмм длиннозерного риса нужно 1,5 а не два, а на килограмм бурого сорта — 3 литра воды.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить гречневую кашу, чтобы она получилась рассыпчатой.