Как приготовить плов, чтобы он был рассыпчатым и не слипался: полезные хитрости

Эти правила должна знать каждая хозяйка.

Помимо гречки, о секретах приготовления которой мы писали ранее, одной из самых любимых каш многих украинцев является рис, а особенно плов, который из него готовят. Однако часто рисовая каша часто разваривается и получается склеенной, из-за чего не получается приготовить вкусный и рассыпчатый плов. Избежать такого провала помогут четыре хитрости.

Что именно нужно делать с рисом, чтобы приготовить рассыпчатый плов, пишет belnovosti. Эти неочевидные хитрости помогут вам приготовить идеальное блюдо.

Хитрости приготовления рассыпчатого плова

Перед приготовлением замачивайте рис — таким образом можно удалить крахмал, который и склеивает зерна. В нагретой до 60 градусов воду замочите рис на 12-20 минут. Не забудьте посолить воду.

Не вливайте воду сразу — сначала отправьте рис на сковородку рис, перемешайте его с мясом и овощами, подождите минуту, и лишь после добавляйте воду.

Не добавляйте холодную воду — лучше добавлять жидкость, доведенную до кипения.

Правильные пропорции — не стоит забывать, что не все сорта риса подчиняются "правилу" 1 к 2. Иногда соотношение нужно менять: например, на килограмм длиннозерного риса нужно 1,5 а не два, а на килограмм бурого сорта — 3 литра воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить гречневую кашу, чтобы она получилась рассыпчатой.