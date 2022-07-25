Идеальные дырочки и пухлость: как приготовить вкусные блины на дрожжах (видео)

Выходят очень аппетитные вкусности, которыми не грех поделиться с соседями

Какие только блины можно приготовить! И сладкие, и соленые, такие как картофельные блины с мясной начинкой по-литовски или кабачковые блины.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, неоднократно делившийся интересными рецептами из простых ингредиентов, рассказал, как приготовить вкусные сладкие блины на дрожжах. По словам кулинара, в блюде получаются идеальные дырочки и идеальная пухлость.

"Ингредиенты должны быть не из холодильника, а комнатной температуры, чтобы у дрожжей не случился стресс", — подчеркивает Клопотенко.

Как приготовить блины на дрожжах

В 300 мл теплого молока (немного нужно подогреть), с одной стороны, насыпьте 1 ст. л. сахара и щепотку соли, а с другой — 15 г живых дрожжей. Перемешайте и оставьте на 10 мин в теплом месте. Когда увидите на поверхности молока маленькие пузырьки воздуха, значит дрожжи ожили и можно двигаться дальше. Добавляете 1 яйцо, 150 г муки и хорошо перемешиваете до однородности. Наливаете столовую ложку масла, снова перемешиваете, накрываете миску и оставляете тесто на 40 мин. Затем осторожно перемешиваете все половником и жарите блины. Приятного аппетита!

Ранее Евгений Клопотенко разъяснял, как приготовить идеальные блинчики без комочков.