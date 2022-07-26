В жару самое то: три вкусных рецепта лимонадов, которые отлично утоляют жажду

Простые рецепты охладительных напитков, которые легко приготовить самостоятельно.

В жару нужно особенно соблюдать водный баланс, чтобы не навредить своему организму. Однако пить простую воду не вкусно, да и не нужно, ведь ее можно заменить на более интересные альтернативы, которые к тому же лучше утоляют жажду. Например, можно приготовить домашний мохито, вкусный смузи или же холодный лимонад. Именно о нем и пойдет речь далее.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию три рецепта простых, но очень вкусных и освещающих лимонадов, которые отлично справятся с задачей "утолить жажду" летом. Более того, они очень легки в приготовлении.

Имбирно-лаймовый спритц: рецепт

Ингредиенты:

Газированная вода – 500 мл

Лайм – 4 шт

Имбирь – 20 г

Сахар – 60 г

Вода – 20 мл

Лед

Способ приготовления:

В небольшой кастрюльке нагрейте сахар с водой до полного растворения. Дайте сиропу остыть. Выжмите сок из лаймов, а корень имбиря очистите и натрите на мелкой терке. Протрите его сито и добавьте лаймовый сок. Туда же влейте сироп. В кувшин положите лед, добавьте сироп и залейте газировкой.

Лимонад с грейпфрутом и базиликом: рецепт

Ингредиенты:

Грейпфрут – 3 шт.

Базилик – ½ пучка

Сахар – 70 г

Вода – 20 мл

Газированная вода – 300 мл

Лед

Способ приготовления:

Базилик пробейте блендером в пюре, добавьте сахар и воду. Нагрейте до растворения сахара и дайте сиропу остыть. Выжмите сок из грейпфрута. В стакан насыпьте лед, базиликовый сироп, сок грейпфрута и доверху залейте газировкой.

Лимонад с зеленым чаем: рецепт

Ингредиенты:

Зеленый чай – 6 г

Лимон – 3 шт.

Мята – 1 пучок

Яблоко – 1 шт.

Вода – 200 мл

Лед

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Способ приготовления:

Заварите зеленый чай и дайте ему остыть. После процедите его через сито. Выдавите сок из лимонов и смешайте его с чаем и листьями мяты. Яблоко нарежьте ломтиками. В кувшин положите лед, яблоко и залейте лимонадом.

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