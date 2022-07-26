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В жару самое то: три вкусных рецепта лимонадов, которые отлично утоляют жажду

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Три вкусных способа, как утолить жажду в жару Новость обновлена 26 июля 2022, 11:50
Три вкусных способа, как утолить жажду в жару

Простые рецепты охладительных напитков, которые легко приготовить самостоятельно.

В жару нужно особенно соблюдать водный баланс, чтобы не навредить своему организму. Однако пить простую воду не вкусно, да и не нужно, ведь ее можно заменить на более интересные альтернативы, которые к тому же лучше утоляют жажду. Например, можно приготовить домашний мохито, вкусный смузи или же холодный лимонад. Именно о нем и пойдет речь далее.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию три рецепта простых, но очень вкусных и освещающих лимонадов, которые отлично справятся с задачей "утолить жажду" летом. Более того, они очень легки в приготовлении.

Имбирно-лаймовый спритц: рецепт

Ингредиенты:

  • Газированная вода – 500 мл
  • Лайм – 4 шт
  • Имбирь – 20 г
  • Сахар – 60 г
  • Вода – 20 мл
  • Лед

Способ приготовления:

  1. В небольшой кастрюльке нагрейте сахар с водой до полного растворения. Дайте сиропу остыть.
  2. Выжмите сок из лаймов, а корень имбиря очистите и натрите на мелкой терке. Протрите его сито и добавьте лаймовый сок. Туда же влейте сироп.
  3. В кувшин положите лед, добавьте сироп и залейте газировкой.

Лимонад с грейпфрутом и базиликом: рецепт

Ингредиенты:

  • Грейпфрут – 3 шт.
  • Базилик – ½ пучка
  • Сахар – 70 г
  • Вода – 20 мл
  • Газированная вода – 300 мл
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Базилик пробейте блендером в пюре, добавьте сахар и воду. Нагрейте до растворения сахара и дайте сиропу остыть.
  2. Выжмите сок из грейпфрута.
  3. В стакан насыпьте лед, базиликовый сироп, сок грейпфрута и доверху залейте газировкой.

Лимонад с зеленым чаем: рецепт

Ингредиенты:

  • Зеленый чай – 6 г
  • Лимон – 3 шт.
  • Мята – 1 пучок
  • Яблоко – 1 шт.
  • Вода – 200 мл
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Заварите зеленый чай и дайте ему остыть. После процедите его через сито.
  2. Выдавите сок из лимонов и смешайте его с чаем и листьями мяты.
  3. Яблоко нарежьте ломтиками.
  4. В кувшин положите лед, яблоко и залейте лимонадом.

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#Рецепт #Лимонад #Напиток