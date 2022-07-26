В жару самое то: три вкусных рецепта лимонадов, которые отлично утоляют жажду
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Простые рецепты охладительных напитков, которые легко приготовить самостоятельно.
В жару нужно особенно соблюдать водный баланс, чтобы не навредить своему организму. Однако пить простую воду не вкусно, да и не нужно, ведь ее можно заменить на более интересные альтернативы, которые к тому же лучше утоляют жажду. Например, можно приготовить домашний мохито, вкусный смузи или же холодный лимонад. Именно о нем и пойдет речь далее.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию три рецепта простых, но очень вкусных и освещающих лимонадов, которые отлично справятся с задачей "утолить жажду" летом. Более того, они очень легки в приготовлении.
Имбирно-лаймовый спритц: рецепт
Ингредиенты:
- Газированная вода – 500 мл
- Лайм – 4 шт
- Имбирь – 20 г
- Сахар – 60 г
- Вода – 20 мл
- Лед
Способ приготовления:
- В небольшой кастрюльке нагрейте сахар с водой до полного растворения. Дайте сиропу остыть.
- Выжмите сок из лаймов, а корень имбиря очистите и натрите на мелкой терке. Протрите его сито и добавьте лаймовый сок. Туда же влейте сироп.
- В кувшин положите лед, добавьте сироп и залейте газировкой.
Лимонад с грейпфрутом и базиликом: рецепт
Ингредиенты:
- Грейпфрут – 3 шт.
- Базилик – ½ пучка
- Сахар – 70 г
- Вода – 20 мл
- Газированная вода – 300 мл
- Лед
Способ приготовления:
- Базилик пробейте блендером в пюре, добавьте сахар и воду. Нагрейте до растворения сахара и дайте сиропу остыть.
- Выжмите сок из грейпфрута.
- В стакан насыпьте лед, базиликовый сироп, сок грейпфрута и доверху залейте газировкой.
Лимонад с зеленым чаем: рецепт
Ингредиенты:
- Зеленый чай – 6 г
- Лимон – 3 шт.
- Мята – 1 пучок
- Яблоко – 1 шт.
- Вода – 200 мл
- Лед
Способ приготовления:
- Заварите зеленый чай и дайте ему остыть. После процедите его через сито.
- Выдавите сок из лимонов и смешайте его с чаем и листьями мяты.
- Яблоко нарежьте ломтиками.
- В кувшин положите лед, яблоко и залейте лимонадом.
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