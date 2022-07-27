Зачем добавлять в блины газировку: хитрость от профессиональных поваров

Такая техника поможет приготовить тесто отличных тонких блинчиков без комков.

Каждая домохозяйка мечтает научиться готовить блинчики так, чтобы они всегда получались идеальными, однако стандартный рецепт не всегда дает желаемый результат. Поэтому мы уже писали, как приготовить идеальное тесто на блины, которое не рвется, а теперь рассказываем зачем в тесто нужно добавлять газированную воду.

Зачем добавлять в блинчики газированную воду

Через свой особый состав газировка позволит приготовить тончайшие блины с аппетитными дырочками, поэтому ею часто заменяют соду, пишет prostoway. Благодаря этому достаточно необычному ингредиенту, блюдо получается ажурным и очень аппетитным.

Как правильно вводить газировку в тесто

Сложностей никаких нет, главное соблюдать правильные пропорции — на 200 г муки достаточно пол литра газировки. Отметим, что важно, чтобы вода была минеральная, иначе у блинчиков появится не совсем приятный привкус.

Половину газировки нужно смешать с сахаром, яйцами и молоком. Довести это все до однородного состояния, и после чего добавить муку. И только затем влить вторую половину воды.

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