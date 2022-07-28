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Сочный лечо на зиму: рецепт вкуснейшей консервации

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Лечо получится невероятно сочным
Лечо получится невероятно сочным

Не поленитесь приготовить лечо сейчас, чтобы зимой наслаждаться летней консервацией

Лето – благодатная пора для всевозможных заготовок и консервации. Если вы уже закатали на зиму баклажаны в аджике, советуем попробовать очередной вкусный рецепт овощей, которые порадуют зимой насыщенным летним вкусом и ярким цветом.

Как быстро и просто приготовить сочный лечо на зиму без стерилизации. "Телеграф" делится с вами рецептом вкуснейшей консервации.

Лечо на зиму: рецепт из болгарского перца и помидоров

Ингредиенты:

· 3 кг красного болгарского перца,

· 3 кг помидоров,

· 1 головка чеснока,

· 10 горошин черного перца,

· 1 стакан растительного масла,

· 1 стакан сахара,

· 5 ст. ложек 9%-го уксуса,

· 2 ст. ложки соли.

Как приготовить лечо на зиму:

1. Помидоры перекрутите через мясорубку или блендер и процедите сок от жмыха.

2. Болгарский перец очистите от сердцевины и нарежьте полосками толщиной примерно 1 см.

3. Добавьте в томатное пюре масло, сахар, соль, поставьте на огонь и прокипятите 5 минут.

4. Добавьте в кипящий сок болгарский перец и варите под крышкой 10-20 минут. Чем дольше готовятся овощи, тем мягче они становятся, поэтому время варки корректируйте в зависимости от своего вкуса.

5. Для хрустящего перца в лечо достаточно 10 минут, а если вы любите мягкие овощи, готовьте их 20-30 минут.

6. Под конец добавьте в лечо измельченный чеснок, черный перец, уксус и варите еще 5 минут.

7. Разложите лечо из перца в подготовленные стерилизованные банки и закатайте.

8. Переверните банки верх дном, накройте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт острого салата из зеленых помидоров и перцев на зиму.

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#Рецепт #Консервация