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С чем запечь кабачки, чтобы получилось изысканное блюдо: отменный рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Кабачки можно приготовить в духовке
Кабачки можно приготовить в духовке

Кабачковая запеканка а-ля лазанья покорит вас и ваших гостей

Летом есть возможность готовить массу блюд из кабачков. Их можно не только жарить в виде кабачковых блинов, сделать из них основу под пиццу или овощные наггетсы, а и запечь в духовке. Приготовленные таким способом кабачки получаются даже вкуснее, чем если их жарить на сковороде.

Рецептом кабачковой запеканки а-ля лазанья делится фудблогер Алекс Миль в Instagram. По его словам, на приготовление блюда уйдет около часа. Получится 4-5 порций, которыми можно накормить всю семью или угостить гостей.

Ингредиенты:

  • 2 луковицы
  • 2 ч. ложки растительного масла
  • 400 г помидоров
  • соль, перец, копченая паприка
  • 220 г сыра (лучше всего подойдет моцарелла)
  • 500-600 г фарша (куриного или телячьего)
  • 2 зубчика чеснока
  • 600 г кабачков (вес очищенного от кожуры овоща)

Способ приготовления:

  1. Нарезать лук и чеснок и обжарить на масле 3 минуты.
  2. Добавить фарш, всыпать специи – соль, перец, копченую паприку. Перемешать и жарить 10 минут.
  3. Добавить либо томаты в собственном соке, либо мелко нарезанные сочные помидоры. Все вымешать и протушить еще 7 минут.
  4. Натереть сыр. Очистить кабачки от кожуры и тонко нарезать.
  5. Дольки кабачков выложить на дно формы. Посолить. Выложить фарш. Дальше присыпать сыром. Накрыть кабачками, посолить, присыпать сыром. Чтобы сыр не подгорел, можно накрыть запеканку фольгой.
  6. Отправить в духовку, выпекать при 180 градусах 50 минут.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить кабачковые спагетти, которые удивят новым вкусом.

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