С чем запечь кабачки, чтобы получилось изысканное блюдо: отменный рецепт (видео)
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Кабачковая запеканка а-ля лазанья покорит вас и ваших гостей
Летом есть возможность готовить массу блюд из кабачков. Их можно не только жарить в виде кабачковых блинов, сделать из них основу под пиццу или овощные наггетсы, а и запечь в духовке. Приготовленные таким способом кабачки получаются даже вкуснее, чем если их жарить на сковороде.
Рецептом кабачковой запеканки а-ля лазанья делится фудблогер Алекс Миль в Instagram. По его словам, на приготовление блюда уйдет около часа. Получится 4-5 порций, которыми можно накормить всю семью или угостить гостей.
Ингредиенты:
- 2 луковицы
- 2 ч. ложки растительного масла
- 400 г помидоров
- соль, перец, копченая паприка
- 220 г сыра (лучше всего подойдет моцарелла)
- 500-600 г фарша (куриного или телячьего)
- 2 зубчика чеснока
- 600 г кабачков (вес очищенного от кожуры овоща)
Способ приготовления:
- Нарезать лук и чеснок и обжарить на масле 3 минуты.
- Добавить фарш, всыпать специи – соль, перец, копченую паприку. Перемешать и жарить 10 минут.
- Добавить либо томаты в собственном соке, либо мелко нарезанные сочные помидоры. Все вымешать и протушить еще 7 минут.
- Натереть сыр. Очистить кабачки от кожуры и тонко нарезать.
- Дольки кабачков выложить на дно формы. Посолить. Выложить фарш. Дальше присыпать сыром. Накрыть кабачками, посолить, присыпать сыром. Чтобы сыр не подгорел, можно накрыть запеканку фольгой.
- Отправить в духовку, выпекать при 180 градусах 50 минут.
Ранее "Телеграф" писал, как приготовить кабачковые спагетти, которые удивят новым вкусом.