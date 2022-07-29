Молодой картофель получается красивого золотистого цвета: необычный рецепт блюда в карамели
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Даже придирчивый гурман останется доволен
Какие только блюда можно приготовить с этим овощем! Молодой картофель можно запечь, просто сварить или поджарить на сковороде. В любом виде она получается очень вкусной.
Но пробовали ли наши читатели использовать не только классические рецепты с молодым картофелем? Если нет, то ловите способ приготовления молодого корнеплода в карамели с соевым соусом. Эти компоненты придают картофелю сладковатый пряный привкус, а также красивый золотистый цвет.
Как приготовить молодую картошку в карамели
Ингредиенты:
- 1 кг молодого мелкого картофеля
- растительное масло для жарки
- 75 мл соевого соуса
- 50 г сахара
- 2 зубчика чеснока
- кунжут
Приготовление:
- Молодой картофель промываем под проточной водой. Выкладываем на полотенце, чтобы он высох. Чистить картофель для этого рецепта не нужно.
- Сковороду для жарки выбираем такого размера, чтобы весь картофель лег в один слой. На разогретую сковороду вливаем растительное масло для жарки. Когда масло нагреется, выкладываем картофель. Накрываем крышкой и обжариваем на среднем огне, периодически помешивая.
- Готовим соус. Чеснок натираем на мелкой терке. Добавляем к нему сахар, соевый соус и перемешиваем.
- Когда картофель готов, уменьшаем огонь, выливаем на сковороду соус и перемешиваем.
- Жарим еще 3–5 минут, чтобы соус загустел. После этого жарим еще 5 минут.
Ранее интересными способами приготовления молодого картофеля поделился украинский кулинар Евгений Клопотенко. Вкус картошечки получается очень необычным.