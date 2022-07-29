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Молодой картофель получается красивого золотистого цвета: необычный рецепт блюда в карамели

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Молодой картофель в карамели с соевым соусом Новость обновлена 29 июля 2022, 12:22
Молодой картофель в карамели с соевым соусом

Даже придирчивый гурман останется доволен

Какие только блюда можно приготовить с этим овощем! Молодой картофель можно запечь, просто сварить или поджарить на сковороде. В любом виде она получается очень вкусной.

Но пробовали ли наши читатели использовать не только классические рецепты с молодым картофелем? Если нет, то ловите способ приготовления молодого корнеплода в карамели с соевым соусом. Эти компоненты придают картофелю сладковатый пряный привкус, а также красивый золотистый цвет.

Как приготовить молодую картошку в карамели

Ингредиенты:

  • 1 кг молодого мелкого картофеля
  • растительное масло для жарки
  • 75 мл соевого соуса
  • 50 г сахара
  • 2 зубчика чеснока
  • кунжут

Приготовление:

  1. Молодой картофель промываем под проточной водой. Выкладываем на полотенце, чтобы он высох. Чистить картофель для этого рецепта не нужно.
  2. Сковороду для жарки выбираем такого размера, чтобы весь картофель лег в один слой. На разогретую сковороду вливаем растительное масло для жарки. Когда масло нагреется, выкладываем картофель. Накрываем крышкой и обжариваем на среднем огне, периодически помешивая.
  3. Готовим соус. Чеснок натираем на мелкой терке. Добавляем к нему сахар, соевый соус и перемешиваем.
  4. Когда картофель готов, уменьшаем огонь, выливаем на сковороду соус и перемешиваем.
  5. Жарим еще 3–5 минут, чтобы соус загустел. После этого жарим еще 5 минут.

Ранее интересными способами приготовления молодого картофеля поделился украинский кулинар Евгений Клопотенко. Вкус картошечки получается очень необычным.

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#Рецепты #Картофель #Молодой картофель