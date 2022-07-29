С чем закрыть кабачки на зиму, чтобы они получились хрустящими и пикантными: суперпростой рецепт (видео)

Благодаря сочному соусу кабачки имеют сладко-острое послевкусие

Пока еще продолжается сезон кабачков, успейте заготовить этот чудесный овощ на зиму. Можно сделать не только традиционные "закрутки", к примеру, замариновать кабачки, а и приготовить салат с дополнительными ингредиентами.

Рецептом консервированной закуски из кабачков на зиму поделилась фудблогер tanyushina в Instagram. Кабачки, приготовленные таким способом, получаются хрустящими, а сладко-острый соус придает салату пикантности.

Ингредиенты на 5 банок объемом по 0,5 л:

2 кг кабачков (молодых плодов без косточек)

1 сладкий перец (желательно красный)

1 яблоко

1 луковица

1-2 перца чили

1 морковь

1 головка чеснока

70 г томатной пасты

200 г сахара

100 г 9-процентного уксуса

50 г соли

Способ приготовления:

Кабачки нарезать длинными брусками. Все остальные овощи пропустить через мясорубку. Сложить их в кастрюлю. Добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус. Довести до кипения. Всыпать кабачки в кастрюлю, перемешать. Сначала жидкости будет мало, но затем кабачки станут отдавать влагу. Как закипит – варить 1 час на среднем огне. Готовый салат разлить в стерильные банки, герметично закрыть. Перевернуть и укутать в одеяло до полного остывания.

Ранее "Телеграф" писал, как замариновать кабачки на зиму, чтобы были как ананасы. Неожиданный рецепт заготовки удивит даже опытных кулинаров.