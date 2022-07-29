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С чем закрыть кабачки на зиму, чтобы они получились хрустящими и пикантными: суперпростой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Закуска из кабачков украсит любой ужин
Закуска из кабачков украсит любой ужин

Благодаря сочному соусу кабачки имеют сладко-острое послевкусие

Пока еще продолжается сезон кабачков, успейте заготовить этот чудесный овощ на зиму. Можно сделать не только традиционные "закрутки", к примеру, замариновать кабачки, а и приготовить салат с дополнительными ингредиентами.

Рецептом консервированной закуски из кабачков на зиму поделилась фудблогер tanyushina в Instagram. Кабачки, приготовленные таким способом, получаются хрустящими, а сладко-острый соус придает салату пикантности.

Ингредиенты на 5 банок объемом по 0,5 л:

  • 2 кг кабачков (молодых плодов без косточек)
  • 1 сладкий перец (желательно красный)
  • 1 яблоко
  • 1 луковица
  • 1-2 перца чили
  • 1 морковь
  • 1 головка чеснока
  • 70 г томатной пасты
  • 200 г сахара
  • 100 г 9-процентного уксуса
  • 50 г соли

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарезать длинными брусками.
  2. Все остальные овощи пропустить через мясорубку. Сложить их в кастрюлю.
  3. Добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус. Довести до кипения.
  4. Всыпать кабачки в кастрюлю, перемешать. Сначала жидкости будет мало, но затем кабачки станут отдавать влагу. Как закипит – варить 1 час на среднем огне.
  5. Готовый салат разлить в стерильные банки, герметично закрыть. Перевернуть и укутать в одеяло до полного остывания.

Ранее "Телеграф" писал, как замариновать кабачки на зиму, чтобы были как ананасы. Неожиданный рецепт заготовки удивит даже опытных кулинаров.

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#Рецепт #Кабачки #Консервация