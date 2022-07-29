С чем закрыть кабачки на зиму, чтобы они получились хрустящими и пикантными: суперпростой рецепт (видео)
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Благодаря сочному соусу кабачки имеют сладко-острое послевкусие
Пока еще продолжается сезон кабачков, успейте заготовить этот чудесный овощ на зиму. Можно сделать не только традиционные "закрутки", к примеру, замариновать кабачки, а и приготовить салат с дополнительными ингредиентами.
Рецептом консервированной закуски из кабачков на зиму поделилась фудблогер tanyushina в Instagram. Кабачки, приготовленные таким способом, получаются хрустящими, а сладко-острый соус придает салату пикантности.
Ингредиенты на 5 банок объемом по 0,5 л:
- 2 кг кабачков (молодых плодов без косточек)
- 1 сладкий перец (желательно красный)
- 1 яблоко
- 1 луковица
- 1-2 перца чили
- 1 морковь
- 1 головка чеснока
- 70 г томатной пасты
- 200 г сахара
- 100 г 9-процентного уксуса
- 50 г соли
Способ приготовления:
- Кабачки нарезать длинными брусками.
- Все остальные овощи пропустить через мясорубку. Сложить их в кастрюлю.
- Добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус. Довести до кипения.
- Всыпать кабачки в кастрюлю, перемешать. Сначала жидкости будет мало, но затем кабачки станут отдавать влагу. Как закипит – варить 1 час на среднем огне.
- Готовый салат разлить в стерильные банки, герметично закрыть. Перевернуть и укутать в одеяло до полного остывания.
Ранее "Телеграф" писал, как замариновать кабачки на зиму, чтобы были как ананасы. Неожиданный рецепт заготовки удивит даже опытных кулинаров.