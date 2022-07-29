Ленивые варенички: рецепт блюда, которое вернет вас в мирное детство (видео)
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Готовятся такие вареники около 20 минут
Отличный вариант для легкого обеда. Ленивые вареники очень просто готовить, а есть еще вкуснее.
Рецептом блюда поделилась кулинарный блогер Анна (@anny.cooking) в Инстаграме. В таких варениках нет дополнительных калорий, которые были бы с начинкой. Выходят ленивцы очень нежными и вкусными как в детстве.
Как приготовить ленивые вареники
Ингредиенты:
- 350 г кисломолочного творога
- 2 яйца
- 2 ст.л. сахара
- 1/3 ч.л. соли
- 5-6 ст.л. муки с горкой
- мука для присыпания поверхности
- масло
Приготовление:
- Творог, яйца, сахар и соль хорошо взбиваем блендером, добавляем муку и замешиваем ложкой липкое тесто.
- Присыпаем поверхность мукой, выкладываем тесто. Делим тесто на 4 части, каждую присыпаем мукой и раскатываем в колбаску. Нарезаем на небольшие кусочки толщиной 5 мм.
- Отвариваем вареники в подсоленной кипящей воде – 1-2 минуты от момента всплытия.
- Вареники выкладываем к маслу и смакуем со сметаной. Приятного аппетита!
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