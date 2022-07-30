Как приготовить еврейский праздничный хлеб – халу: классический рецепт, с которым справится любой (видео)

Хала получается очень пухленькой и сытной

В сети достаточно много рецептов разнообразной выпечки, как говорится — на любой вкус. Несмотря на то, что сейчас сезон овощей и фруктов, от приготовления домашней выпечки не отказывается никто. В этом материале делимся рецептом еврейского праздничного хлеба – халы. О том, как приготовить вкусный хлеб на сковороде, мы рассказывали ранее.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко отмечает, что хала — это плетенка из 4 жгутов. Она роскошна и невероятно вкусна, а внешний вид ее еще более увлекателен, чем сам вкус.

Как приготовить халу

Ингредиенты для теста:

500 г муки

200 мл теплой воды

25 г живых дрожжей

1 яйцо

3 ст. л. сахара

½ ч. л. соли

2 ст. л. подсолнечного масла

Для смазки:

1 яйцо (желток)

2 ст. л. воды

1 щепотка соли

Для посыпки:

1 ст. л. мака

1,5 ст. л. кунжута

Приготовление:

В большую миску высыпьте 500 г муки и раскрошите с одной стороны миски 25 г живых дрожжей. С другой стороны миски, где нет дрожжей, всыпьте 3 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли. Лучше, чтобы сахар и соль не касались дрожжей. Со стороны сахара вбейте в миску 1 яйцо. Влейте 200 мл теплой воды и 2 ст. л. подсолнечного масла. Замесите эластичное упругое тесто. Обомните его в шар, положите в миску и накройте полотенцем. Оставьте в теплом месте на 1 час для первого подъема. Когда тесто поднимется примерно вдвое, еще раз обомните его и разделите на четыре равные части. Раскатайте каждый шар теста в полоску длиной примерно 40 см. Заплетите "косу" из 4 полосок. Для этого сначала соедините все полоски вместе за один конец. Далее начните формировать "косу". Сначала переплетите полоски, выложив третью на другую. Следующим шагом выложите первую полоску сверху на вторую. И последнее – переплетите полоски так, чтобы четвертая оказалась под третьей. Далее продолжайте переплетать полоски в этой последовательности, пока не доплетете. Концы всех четырех полосок соедините между собой и осторожно заверните. Переложите сформованную халу на противень, застеленный пергаментом, и оставьте на 40 минут для расстойки. Тем временем включите разогреваться духовку до температуры 180 градусов. В мисочке смешайте яичный желток из 2 ст. л. воды и щепоткой соли. Смажьте халу этой смесью. Сверху посыпьте 1 ст. л. мака и 1,5 ст. л. кунжута. Выпекайте халу примерно 30-40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

А чтобы хлеб долго не черствел и не плесенел, нужно знать несколько хитростей. О них "Телеграф" писал в предыдущем материале.