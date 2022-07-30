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Как приготовить еврейский праздничный хлеб – халу: классический рецепт, с которым справится любой (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Как приготовить халу – простой рецепт Новость обновлена 30 июля 2022, 11:04
Как приготовить халу – простой рецепт

Хала получается очень пухленькой и сытной

В сети достаточно много рецептов разнообразной выпечки, как говорится — на любой вкус. Несмотря на то, что сейчас сезон овощей и фруктов, от приготовления домашней выпечки не отказывается никто. В этом материале делимся рецептом еврейского праздничного хлеба – халы. О том, как приготовить вкусный хлеб на сковороде, мы рассказывали ранее.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко отмечает, что хала — это плетенка из 4 жгутов. Она роскошна и невероятно вкусна, а внешний вид ее еще более увлекателен, чем сам вкус.

Как приготовить халу

Ингредиенты для теста:

  • 500 г муки
  • 200 мл теплой воды
  • 25 г живых дрожжей
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. сахара
  • ½ ч. л. соли
  • 2 ст. л. подсолнечного масла

Для смазки:

  • 1 яйцо (желток)
  • 2 ст. л. воды
  • 1 щепотка соли

Для посыпки:

  • 1 ст. л. мака
  • 1,5 ст. л. кунжута

Приготовление:

  1. В большую миску высыпьте 500 г муки и раскрошите с одной стороны миски 25 г живых дрожжей.
  2. С другой стороны миски, где нет дрожжей, всыпьте 3 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли. Лучше, чтобы сахар и соль не касались дрожжей.
  3. Со стороны сахара вбейте в миску 1 яйцо. Влейте 200 мл теплой воды и 2 ст. л. подсолнечного масла.
  4. Замесите эластичное упругое тесто. Обомните его в шар, положите в миску и накройте полотенцем. Оставьте в теплом месте на 1 час для первого подъема.
  5. Когда тесто поднимется примерно вдвое, еще раз обомните его и разделите на четыре равные части. Раскатайте каждый шар теста в полоску длиной примерно 40 см.
  6. Заплетите "косу" из 4 полосок. Для этого сначала соедините все полоски вместе за один конец. Далее начните формировать "косу". Сначала переплетите полоски, выложив третью на другую. Следующим шагом выложите первую полоску сверху на вторую. И последнее – переплетите полоски так, чтобы четвертая оказалась под третьей. Далее продолжайте переплетать полоски в этой последовательности, пока не доплетете. Концы всех четырех полосок соедините между собой и осторожно заверните.
  7. Переложите сформованную халу на противень, застеленный пергаментом, и оставьте на 40 минут для расстойки. Тем временем включите разогреваться духовку до температуры 180 градусов.
  8. В мисочке смешайте яичный желток из 2 ст. л. воды и щепоткой соли. Смажьте халу этой смесью. Сверху посыпьте 1 ст. л. мака и 1,5 ст. л. кунжута.
  9. Выпекайте халу примерно 30-40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

А чтобы хлеб долго не черствел и не плесенел, нужно знать несколько хитростей. О них "Телеграф" писал в предыдущем материале.

Теги:
#Хлеб #Рецепты #Выпечка #Евгений Клопотенко