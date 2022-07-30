Словно из студенческой столовой: как приготовить вкусные пирожки с капустой
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Вкусные пирожки с капустой покорили немало сердец студентов и преподавателей
Любимое всеми вкуснейшее блюдо не только с детства, но и со студенческих времен. Конечно, аппетитные пирожки является не самым полезным блюдом, однако иногда так хочется вновь ощутить их вкус!
Чтобы пирожки получились такими же сытными, каким они были в студенческой столовой, их стоит приготовить по рецепту, представленному ниже.
Как приготовить пирожки с капустой
Ингредиенты для теста:
- 350 мл молока
- 1 ст. л. сахара
- 6–7 г быстродействующих дрожжей
- 100 г сливочного масла
- 500 г муки
- 0,5 ч. л. соли
Для начинки:
- 400 г капусты
- 1 лук
- 1 морковь
- соль и перец по вкусу
- 30 г сливочного масла
- 2 ст. л. растительного масла
Приготовление:
- Теплое, но не горячее молоко переливаем в глубокую емкость. Добавляем сахар и сухие быстродействующие дрожжи. Все перемешиваем.
- В просеянную муку добавляем соль и перемешиваем. Постепенно всыпаем эту смесь в жидкие ингредиенты, перемешивая после каждого добавления. В конце вливаем растопленное, но не горячее сливочное масло и вымешиваем до однородности. Перекладываем его в миску и накрываем полотенцем. Оставляем тесто для подъема на 40 минут.
- Делаем начинку. Капусту мелко шинкуем и складываем в миску. Потом солим и мнем.
- Лук нарезаем мелко. Морковь натираем на крупной терке. В сковороде разогреваем сливочное масло и добавляем немного растительного. Обжариваем лук до прозрачного состояния. Добавляем морковь и слегка обжариваем ее. Высыпаем на сковороду капусту и тушим еще пару минут. Потом солим, добавляем черный молотый перец по вкусу. Перемешиваем и снимаем с огня.
- Формируем и жарим студенческое лакомство. Тесто обомните и разделите на порционные кусочки. Потом формируем лепешки и выкладываем в центр остывшую начинку. Защипаем края пирожка.
- В сковороде или сотейнике разогреваем достаточно большое количество растительного масла. Окунаем туда пирожки. Обжариваем до румяности с двух сторон. Готовые пирожки перекладываем на бумажные полотенца, чтобы с них стек лишний жир.
Напомним, чтобы пирожки не черствели и долго хранились, в них добавляют секретный ингредиент.