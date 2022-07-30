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Словно из студенческой столовой: как приготовить вкусные пирожки с капустой

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Пирожки с капустой
Пирожки с капустой

Вкусные пирожки с капустой покорили немало сердец студентов и преподавателей

Любимое всеми вкуснейшее блюдо не только с детства, но и со студенческих времен. Конечно, аппетитные пирожки является не самым полезным блюдом, однако иногда так хочется вновь ощутить их вкус!

Чтобы пирожки получились такими же сытными, каким они были в студенческой столовой, их стоит приготовить по рецепту, представленному ниже.

Как приготовить пирожки с капустой

Ингредиенты для теста:

  • 350 мл молока
  • 1 ст. л. сахара
  • 6–7 г быстродействующих дрожжей
  • 100 г сливочного масла
  • 500 г муки
  • 0,5 ч. л. соли

Для начинки:

  • 400 г капусты
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • соль и перец по вкусу
  • 30 г сливочного масла
  • 2 ст. л. растительного масла

Приготовление:

  1. Теплое, но не горячее молоко переливаем в глубокую емкость. Добавляем сахар и сухие быстродействующие дрожжи. Все перемешиваем.
  2. В просеянную муку добавляем соль и перемешиваем. Постепенно всыпаем эту смесь в жидкие ингредиенты, перемешивая после каждого добавления. В конце вливаем растопленное, но не горячее сливочное масло и вымешиваем до однородности. Перекладываем его в миску и накрываем полотенцем. Оставляем тесто для подъема на 40 минут.
  3. Делаем начинку. Капусту мелко шинкуем и складываем в миску. Потом солим и мнем.
  4. Лук нарезаем мелко. Морковь натираем на крупной терке. В сковороде разогреваем сливочное масло и добавляем немного растительного. Обжариваем лук до прозрачного состояния. Добавляем морковь и слегка обжариваем ее. Высыпаем на сковороду капусту и тушим еще пару минут. Потом солим, добавляем черный молотый перец по вкусу. Перемешиваем и снимаем с огня.
  5. Формируем и жарим студенческое лакомство. Тесто обомните и разделите на порционные кусочки. Потом формируем лепешки и выкладываем в центр остывшую начинку. Защипаем края пирожка.
  6. В сковороде или сотейнике разогреваем достаточно большое количество растительного масла. Окунаем туда пирожки. Обжариваем до румяности с двух сторон. Готовые пирожки перекладываем на бумажные полотенца, чтобы с них стек лишний жир.

Напомним, чтобы пирожки не черствели и долго хранились, в них добавляют секретный ингредиент.

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#Рецепты #Пирожки