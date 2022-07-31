Как приготовить йогурт в домашних условиях: рецепт займет всего 10 минут

Такой йогурт можно разбавить различными добавками на любой вкус.

Чтобы купить хороший качественный йогурт в магазине, придется раскошелиться. Однако можно немного сэкономить, приготовив этот продукт самостоятельно дома. Ранее мы делились рецептом необычной сгущенки из груш, а теперь рассказываем о рецепте домашнего йогурта.

Как сообщает издание belnovosti, само приготовление занимает всего 10 минут плюс время на настаивание. Однако огромный плюс, что его можно приготовить с различными добавками: сухофруктами, ягодами, семенами льна, злаковыми хлопьями.

Как приготовить домашний йогурт

Нагрейте 2 литра молока в обычной кастрюле и доведите до температуры примерно 40 градусов. Молоко лучше выбирать с жирностью от 3,2% и небольшого срока хранения. Благодаря этому йогурт получается густым и высокого качества.

После в молоко добавьте пакетик закваски для йогурта и хорошенько перемешайте.

После приготовления кастрюлю с йогуртом укутайте в несколько полотенец и поставьте в теплое место на всю ночь. К утру йогурт будет готов.

Добавьте любимые ингредиенты – сухофрукты, ягоды, злаковые, семена льна и т.д.

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