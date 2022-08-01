Намного вкуснее, чем на сковороде: как приготовить идеальные котлеты в духовке (видео)
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Котлеты, приготовленные не на сковороде, нежные и мягкие
Большинство из нас привыкло жарить котлеты на сковороде. Иногда они получаются слишком жесткими и твердыми, а излишки масла невозможно пропитать салфеткой. А вот если запечь фарш в духовке, то котлеты выходят просто идеальными и невероятно вкусными.
Рецептом котлет в духовке делится фудблог hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Сделать блюдо весьма просто. По словам кулинара, котлеты получаются мягкие, нежные, вкусные, с корочкой.
Ингредиенты:
- Фарш свиной – 300 г
- Яйцо — 1 шт.
- Соевый соус – 1 ст. ложка
- Батон — 4 ломтика
- Молоко – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Растительное масло для жарки
- Перец
- Мускатный орех
- Любимая приправа
Способ приготовления:
- Ломтики батона залить молоком, оставить на 15 минут. Лук слегка поджарить на сковороде (на оливковом масле), добавить морковь, мелко натертую, и тушить до мягкости.
- В фарш добавить соевый соус, перец, мускатный орех, любимую приправу и яйцо. Соли не нужно! Тщательно перемешать.
- В чашу блендера поместить слегка отжатый батон и жареный лук с морковью, взбить до однородности. Влить в фарш. Еще раз хорошо перемешать и поставить в холодильник на 1-2 часа.
- Затем ложкой набрать фарш, обкатать в сухарях (можно в муке, но тогда не будет корочки), выложить на пергамент, запекать при 200 градусах 30 минут, верх-низ — без конвекции.
Ранее "Телеграф" писал, какой ингредиент добавить в фарш, чтобы сделать очень сочные котлеты.