Намного вкуснее, чем на сковороде: как приготовить идеальные котлеты в духовке (видео)

Котлеты, приготовленные не на сковороде, нежные и мягкие

Большинство из нас привыкло жарить котлеты на сковороде. Иногда они получаются слишком жесткими и твердыми, а излишки масла невозможно пропитать салфеткой. А вот если запечь фарш в духовке, то котлеты выходят просто идеальными и невероятно вкусными.

Рецептом котлет в духовке делится фудблог hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Сделать блюдо весьма просто. По словам кулинара, котлеты получаются мягкие, нежные, вкусные, с корочкой.

Ингредиенты:

Фарш свиной – 300 г

Яйцо — 1 шт.

Соевый соус – 1 ст. ложка

Батон — 4 ломтика

Молоко – 100 г

Лук – 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Растительное масло для жарки

Перец

Мускатный орех

Любимая приправа

Способ приготовления:

Ломтики батона залить молоком, оставить на 15 минут. Лук слегка поджарить на сковороде (на оливковом масле), добавить морковь, мелко натертую, и тушить до мягкости. В фарш добавить соевый соус, перец, мускатный орех, любимую приправу и яйцо. Соли не нужно! Тщательно перемешать. В чашу блендера поместить слегка отжатый батон и жареный лук с морковью, взбить до однородности. Влить в фарш. Еще раз хорошо перемешать и поставить в холодильник на 1-2 часа. Затем ложкой набрать фарш, обкатать в сухарях (можно в муке, но тогда не будет корочки), выложить на пергамент, запекать при 200 градусах 30 минут, верх-низ — без конвекции.

Ранее "Телеграф" писал, какой ингредиент добавить в фарш, чтобы сделать очень сочные котлеты.