Как приготовить идеальное тесто на кекс, которое подойдет под любую начинку: суперпростой рецепт (видео)

Проще рецепта кекса не найти, а тесто удивит пышностью и воздушностью

Кекс – универсальный десерт, который можно подать как к праздничной трапезе, так и приготовить на скорую руку, если внезапно пришли гости. Главный секрет – идеальное тесто, сделать его легче, чем кажется.

Рецептом теста для кекса, которое подойдет под любую начинку, делится фудблог hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Ягоды могут быть любые, сезонные, подходит даже ревень. Также можно не добавлять сахар и ваниль, а сделать кекс соленым: с солью, ветчиной, сыром или зеленью. Такой рецепт подходит, в том числе, для выпечки в мультиварке.

Рецепта кекса с черной смородиной

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.

Сахар – 200 г

Ванильный сахар – 18 г

Масло – 125 г

Сметана – 200 г

Мука – 300 г

Разрыхлитель – 12 г

Черная смородина – 300 г

Шоколадные капли – 100 г

Способ приготовления:

Форму диаметром 22-24 см смазать маслом или застелить пергаментом. В большом сосуде взбить яйца, сахар и ванильный сахар в течение 5 минут. Добавить растопленное масло, сметану и еще раз взбить миксером. Ввести просеянную муку и разрыхлитель, перемешать лопаткой. Всыпать сухую смородину и шоколадные капли, перемешать до однородности. Выпекать при 180 градусах около 40 минут или в мультиварке на режиме "Выпечка" – 1,20 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусный хлеб на обычной сковороде. Домашний хлеб очень вкусный и сытный.