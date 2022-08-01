Как приготовить идеальное тесто на кекс, которое подойдет под любую начинку: суперпростой рецепт (видео)
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Проще рецепта кекса не найти, а тесто удивит пышностью и воздушностью
Кекс – универсальный десерт, который можно подать как к праздничной трапезе, так и приготовить на скорую руку, если внезапно пришли гости. Главный секрет – идеальное тесто, сделать его легче, чем кажется.
Рецептом теста для кекса, которое подойдет под любую начинку, делится фудблог hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Ягоды могут быть любые, сезонные, подходит даже ревень. Также можно не добавлять сахар и ваниль, а сделать кекс соленым: с солью, ветчиной, сыром или зеленью. Такой рецепт подходит, в том числе, для выпечки в мультиварке.
Рецепта кекса с черной смородиной
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт.
- Сахар – 200 г
- Ванильный сахар – 18 г
- Масло – 125 г
- Сметана – 200 г
- Мука – 300 г
- Разрыхлитель – 12 г
- Черная смородина – 300 г
- Шоколадные капли – 100 г
Способ приготовления:
- Форму диаметром 22-24 см смазать маслом или застелить пергаментом.
- В большом сосуде взбить яйца, сахар и ванильный сахар в течение 5 минут. Добавить растопленное масло, сметану и еще раз взбить миксером.
- Ввести просеянную муку и разрыхлитель, перемешать лопаткой. Всыпать сухую смородину и шоколадные капли, перемешать до однородности.
- Выпекать при 180 градусах около 40 минут или в мультиварке на режиме "Выпечка" – 1,20 минут.
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