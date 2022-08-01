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Как законсервировать грибы, чтобы было вкусно зимой: рецепт домашней солянки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Солянка с грибами на зиму - простой рецепт
Солянка с грибами на зиму - простой рецепт

Универсальная капустная заготовка с грибами украсит любой стол

Солянка с грибами и капустой в банке на зиму — это отличное сочетание вкуса и пользы.

Блюдо можно кушать само по себе, как горячее или холодное, как закуску, добавлять в виде ингредиента в другие блюда. Рецептом солянки с грибами поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как приготовить солянку с грибами на зиму

Ингредиенты:

  • капуста 2 кг
  • помидоры 2 кг
  • отварные грибы (белые грибы или опята) 2 кг
  • лук 1 кг
  • морковь 1 кг
  • соль 100 г
  • уксус 9 % 100 г
  • сахар 200 г
  • растительное масло 300 г

Приготовление:

  1. Капусту нашинковать, морковь очистить и натереть на крупной терке, помидоры помыть и порезать кубиками, так же порезать лук.
  2. Сложить в большую кастрюлю помидоры, лук, морковь и добавить растительное масло.
  3. Тушить все 40 мин, иногда помешивая.
  4. Затем добавить капусту, соль, сахар и тушить все вместе где-то еще минут 40-50, в зависимости от капусты — если твердая, еще немного потушить. Не забудьте, что она еще "дойдет" в банках под одеялом.
  5. В конце добавить отварные грибы и уксус, протушить минут 5 и разложить в стерилизованные банки, закатать крышками.
  6. Перевернуть вниз крышками и укутать до полного остывания.

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Теги:
#Рецепты #Грибы #Консервация