Как законсервировать грибы, чтобы было вкусно зимой: рецепт домашней солянки

Универсальная капустная заготовка с грибами украсит любой стол

Солянка с грибами и капустой в банке на зиму — это отличное сочетание вкуса и пользы.

Блюдо можно кушать само по себе, как горячее или холодное, как закуску, добавлять в виде ингредиента в другие блюда. Рецептом солянки с грибами поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как приготовить солянку с грибами на зиму

Ингредиенты:

капуста 2 кг

помидоры 2 кг

отварные грибы (белые грибы или опята) 2 кг

лук 1 кг

морковь 1 кг

соль 100 г

уксус 9 % 100 г

сахар 200 г

растительное масло 300 г

Приготовление:

Капусту нашинковать, морковь очистить и натереть на крупной терке, помидоры помыть и порезать кубиками, так же порезать лук. Сложить в большую кастрюлю помидоры, лук, морковь и добавить растительное масло. Тушить все 40 мин, иногда помешивая. Затем добавить капусту, соль, сахар и тушить все вместе где-то еще минут 40-50, в зависимости от капусты — если твердая, еще немного потушить. Не забудьте, что она еще "дойдет" в банках под одеялом. В конце добавить отварные грибы и уксус, протушить минут 5 и разложить в стерилизованные банки, закатать крышками. Перевернуть вниз крышками и укутать до полного остывания.

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