Как законсервировать грибы, чтобы было вкусно зимой: рецепт домашней солянки
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Универсальная капустная заготовка с грибами украсит любой стол
Солянка с грибами и капустой в банке на зиму — это отличное сочетание вкуса и пользы.
Блюдо можно кушать само по себе, как горячее или холодное, как закуску, добавлять в виде ингредиента в другие блюда. Рецептом солянки с грибами поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.
Как приготовить солянку с грибами на зиму
Ингредиенты:
- капуста 2 кг
- помидоры 2 кг
- отварные грибы (белые грибы или опята) 2 кг
- лук 1 кг
- морковь 1 кг
- соль 100 г
- уксус 9 % 100 г
- сахар 200 г
- растительное масло 300 г
Приготовление:
- Капусту нашинковать, морковь очистить и натереть на крупной терке, помидоры помыть и порезать кубиками, так же порезать лук.
- Сложить в большую кастрюлю помидоры, лук, морковь и добавить растительное масло.
- Тушить все 40 мин, иногда помешивая.
- Затем добавить капусту, соль, сахар и тушить все вместе где-то еще минут 40-50, в зависимости от капусты — если твердая, еще немного потушить. Не забудьте, что она еще "дойдет" в банках под одеялом.
- В конце добавить отварные грибы и уксус, протушить минут 5 и разложить в стерилизованные банки, закатать крышками.
- Перевернуть вниз крышками и укутать до полного остывания.
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