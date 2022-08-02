Кабачки по этому рецепту получаются пикантные, хрустящие и очень вкусные: рецепт секретного маринада

Получатся хрустящие маринованные кабачки с обилием зелени и пряностей

Что делать, если в этом году урожай кабачков выдался на славу, но идеи, как приготовить овощи, исчерпались? Советуем сделать аппетитные кабачковые оладьи, а также закрыть несколько баночек пряной и вкусной маринованной закуски из кабачков.

Из указанных ниже ингредиентов получается три литровые банки. Рецептом маринованных кабачков с чесноком поделились на сайте vazhnoznat.

Как замариновать кабачки с чесноком на зиму

Ингредиенты:

1,7 кг кабачков

6 зубчиков чеснока

9 веточек укропа

6 листиков вишни

1 большой лист хрена

3 веточки петрушки

6 листиков лаврового листа

15 шт. перца черного горошком

3 ст. л. сахара с горкой

3 ст. л. соли без горки

6 шт. душистого перца горошком

3 ст. л. 9%-го уксуса

Приготовление:

Моем и стерилизуем банки и крышки. В каждую банку кладем по 2 листика вишни, по 3 веточки укропа и по 1 веточке петрушки. Один большой лист хрена распределяем так, чтобы в каждой баночке было его поровну. Каждый зубчик чеснока разрезаем пополам и тоже кладем в банки. Отправляем туда по 2 листика лаврового листа, по 2 горошины душистого перца и по 5 горошин черного перца. Промываем кабачки и срезаем хвостики. Далее срезаем кожуру, если на ней есть дефекты. Овощи нарезаем на кружочки толщиной приблизительно 1 см. Утрамбовываем в банки. Готовим маринад. В кастрюлю наливаем воду и ставим ее на огонь. После закипания заливаем ею кабачки. Накрываем банки крышками и оставляем на 10 минут. Тем временем кипятим вторую порцию воды. По истечению времени первую воду с кабачков сливаем (она больше не нужна). Овощи заливаем второй порцией кипятка. Накрываем банки крышками и снова оставляем на 10 минут. Затем сливаем с кабачков воду и переливаем ее в кастрюлю. Этот маринад нужно будет закипятить. Пока вода закипает, в каждую банку добавляем 1 столовую ложку сахара с горкой, 1 столовую ложку соли без горки и 1 столовую ложку уксуса. Кипящей водой заливаем кабачки. Закрываем их закаточными крышками. Встряхиваем каждую банку, чтобы сахар и соль растворились. Банки переворачиваем крышками вниз и укутываем одеялом. Оставляем в таком виде до полного остывания.

Ранее "Телеграф" писал, как замариновать кабачки на зиму, чтобы были как ананасы. Неожиданный рецепт заготовки удивит даже опытных кулинаров.