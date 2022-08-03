Что добавить к кабачкам, чтобы приготовить вкусные оладьи: необычный рецепт
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Такие оладьи кабачков понравятся даже самым требовательным гурманам.
Кабачки — это очень популярный овощ из которого можно приготовить большое количество различных блюд. Можно закрыть несколько баночек пряной и вкусной маринованной закуски, а также можно приготовить аппетитные блинчики из кабачков. А чтобы они получились более вкусными, к ним можно добавить один необычный ингредиент.
Разнообразить вкус "стандартных" кабачковых оладий можно добавив к ним начинку. Отличным вариантом для этого является ветчина, пишет Prostoway.
Кабачки с ветчиной: рецепт
Ингредиенты:
- Кабачок – 450-500 г (1 большой)
- Яйца – 2 шт
- Мука – 3-4 ст.л
- Сыр – 80 г
- Ветчина
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Кабачок натрите на большой терке, немного посолите, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы овощ дал сок. После отожмите лишнюю жидкость.
- Взбейте венчиком 2 яйца, добавьте 3-4 ст.л муки и черный перец. Перемешивайте до тех пор, пока масса не станет без комочков.
- После натрите на мелкой терке 80 г сыра и добавьте его в тесто. Снова все хорошо перемешайте. Соедините тесто с кабачками, все перемешайте и можете переходить к обжариванию оладий.
- Обжаривайте кабачковые оладьи на хорошо разогретой сковороде. Выложите тонко кабачковую массу, сверху положите ветчину, и снова накройте тонким слоем кабачковой массы.
- Жарьте оладьи под крышкой на среднем огне с обеих сторон.
Ранее украинский кулинар Лиза Глинская рассказала, как приготовить оладьи из капусты. Этим блюдом можно легко и быстро накормить всю семью.