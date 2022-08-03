Что добавить к кабачкам, чтобы приготовить вкусные оладьи: необычный рецепт

Такие оладьи кабачков понравятся даже самым требовательным гурманам.

Кабачки — это очень популярный овощ из которого можно приготовить большое количество различных блюд. Можно закрыть несколько баночек пряной и вкусной маринованной закуски, а также можно приготовить аппетитные блинчики из кабачков. А чтобы они получились более вкусными, к ним можно добавить один необычный ингредиент.

Разнообразить вкус "стандартных" кабачковых оладий можно добавив к ним начинку. Отличным вариантом для этого является ветчина, пишет Prostoway.

Кабачки с ветчиной: рецепт

Ингредиенты:

Кабачок – 450-500 г (1 большой)

Яйца – 2 шт

Мука – 3-4 ст.л

Сыр – 80 г

Ветчина

Соль и черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Кабачок натрите на большой терке, немного посолите, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы овощ дал сок. После отожмите лишнюю жидкость. Взбейте венчиком 2 яйца, добавьте 3-4 ст.л муки и черный перец. Перемешивайте до тех пор, пока масса не станет без комочков. После натрите на мелкой терке 80 г сыра и добавьте его в тесто. Снова все хорошо перемешайте. Соедините тесто с кабачками, все перемешайте и можете переходить к обжариванию оладий. Обжаривайте кабачковые оладьи на хорошо разогретой сковороде. Выложите тонко кабачковую массу, сверху положите ветчину, и снова накройте тонким слоем кабачковой массы. Жарьте оладьи под крышкой на среднем огне с обеих сторон.

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