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Что добавить к кабачкам, чтобы приготовить вкусные оладьи: необычный рецепт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Рецепт кабачковых оладий с ветчиной Новость обновлена 03 августа 2022, 12:56
Рецепт кабачковых оладий с ветчиной

Такие оладьи кабачков понравятся даже самым требовательным гурманам.

Кабачки — это очень популярный овощ из которого можно приготовить большое количество различных блюд. Можно закрыть несколько баночек пряной и вкусной маринованной закуски, а также можно приготовить аппетитные блинчики из кабачков. А чтобы они получились более вкусными, к ним можно добавить один необычный ингредиент.

Разнообразить вкус "стандартных" кабачковых оладий можно добавив к ним начинку. Отличным вариантом для этого является ветчина, пишет Prostoway.

Кабачки с ветчиной: рецепт

Ингредиенты:

  • Кабачок – 450-500 г (1 большой)
  • Яйца – 2 шт
  • Мука – 3-4 ст.л
  • Сыр – 80 г
  • Ветчина
  • Соль и черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кабачок натрите на большой терке, немного посолите, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы овощ дал сок. После отожмите лишнюю жидкость.
  2. Взбейте венчиком 2 яйца, добавьте 3-4 ст.л муки и черный перец. Перемешивайте до тех пор, пока масса не станет без комочков.
  3. После натрите на мелкой терке 80 г сыра и добавьте его в тесто. Снова все хорошо перемешайте. Соедините тесто с кабачками, все перемешайте и можете переходить к обжариванию оладий.
  4. Обжаривайте кабачковые оладьи на хорошо разогретой сковороде. Выложите тонко кабачковую массу, сверху положите ветчину, и снова накройте тонким слоем кабачковой массы.
  5. Жарьте оладьи под крышкой на среднем огне с обеих сторон.

Ранее украинский кулинар Лиза Глинская рассказала, как приготовить оладьи из капусты. Этим блюдом можно легко и быстро накормить всю семью.

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